Új erőre kapott a drágulás a lakáspiacon

Országszerte átlagosan több mint 11 százalékkal drágultak a használt lakások az első negyedévben, hasonló ütemű áremelkedésre legutóbb 2016 végén volt példa.

Az eladó ingatlanok kínálati ára is lendületesen emelkedik, a drágulásban pedig nagy szerepet kapnak a vidéki nagyvárosok. A kereslet leginkább a kisebb alapterületű garzonlakásokra koncentrálódik.

Újabb jelentős áremelkedést mutatnak a legfrissebb hivatalos statisztikák, a KSH előzetes adatai szerint a használt lakások országos átlagára több mint 11 százalékkal nőtt éves összevetésben. Hasonló ütemű áremelkedésre legutóbb 2016 utolsó negyedében volt példa. A kínálati piacon is mennek fel az árak és a drágulásban nagy szerepe van a vidéki nagyvárosokban élénkülő lakáspiacnak – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely közel 20 ezer magánszemély által feladott hirdetés alapján vizsgálta a maximum 40 négyzetméteres garzonok és a 40–120 négyzetméteres lakások és családi házak árának alakulását.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint az első negyedévre vonatkozó előzetes KSH-adatok még csak országos összesített átlagot mutatnak, a részletes statisztika majd később jelenik majd meg, de az ingatlan.com legfrissebb, június végi adatai szerint a megyeszékhelyek kínálati piacán továbbra is erőteljes drágulás látható. Az ingatlan.com elemzése szerint Székesfehérváron a 40 négyzetméternél kisebb garzonlakások négyzetméterára 38 százalékkal közel 420 ezer forintra emelkedett, a 40–120 négyzetméteres lakások és családi házaknál is jelentős, több mint 20 százalékos emelkedéssel 350 ezer forint körüli szintre nőtt az átlagár. Szintén komoly emelkedés látható a debreceni lakáspiacon: a garzonok átlagos négyzetméterára a kínálati piacon 22 százalékkal 414 ezer forintra nőtt, a nagyobb lakóingatlanok négyzetméterenként 343 ezer forintot kértek az eladók, ami az egy évvel korábbi szintnél 20 százalékkal magasabb összeget jelent. Szegeden is masszív drágulás következett be az elmúlt egy évben: a garzonlakásoknál 36 százalékkal közel 400 ezer forintra emelkedett a négyzetméterár, a 40–120 négyzetméteres lakóingatlanoknál pedig 16 százalékkal 289 ezer forintra nőtt. Budapesten a garzonlakások 25 százalékkal drágultak, az átlagos kínálati négyzetméterár a fővárosban több mint 670 ezer forintra emelkedett, a nagyobb alapterületű lakóingatlanok négyzetméterára pedig a tavaly június végi árszint ötödével nőtt 558 ezer forintra.

Balogh László közölte, hogy a legtöbb megyeszékhelyen két számjegyű volt az áremelkedés, amiből az látszik, hogy továbbra is nagyon élénknek mondható a nagyvárosok lakáspiaca. A szakértő szerint országszerte továbbra is erős kereslet várható a vidéki nagyvárosokban, ezen belül főként a kis alapterületű, például garzonlakások iránt. A gazdaságilag erősebb térségekben, valamint az egyetemvárosokban tapasztalható drágulás miatt ugyanis a saját célra vásárlók közül is egyre többen keresik a garzonokat. A kisebb alapterületű ingatlanok ráadásul a pályakezdő és a felsőoktatásba jelentkező fiataloknak is könnyen kiadhatók, ezáltal jó befektetési lehetőséget jelentenek a vásárlók számára. A megyeszékhelyen három éve tevékenykedő ingatlanforgalmazó cég irodavezetője elmondta, hogy indulásuk óta mintegy 40 százalékkal nőttek a használt ingatlanok árai. Nagy Nándor szerint a kereslet nagy, de ma már nehéz eladó használt lakásokat találni a városban. Véleménye szerint sokan fektettek az elmúlt években ingatlanba. Veszprémben a garzonok mellett népszerűek a másfél és kétszobás lakások is, ezeket lehet a leggyorsabban eladni. Az irodavezető szerint a használt ingatlanoknál a négyzetméterár 280-tól 320 ezer forintig is felmehet, míg az új lakások négyzetméterára 400 ezer forint körül mozog.