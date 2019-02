Új sportlétesítmény épül állami segítséggel Balatonalmádiban

Közel 700 millió forint kormányzati támogatással épül sporttelep Balatonalmádiban, jelentette be Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Keszey János polgármester pénteken a tervezett beruházás helyszínén.

A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent határozat szerint a fejlesztést 681 millió forinttal támogatja a kabinet. Keszey János polgármester hangsúlyozta, ez a valaha volt legnagyobb összeg, amellyel az állam egy balatonalmádi fejlesztést támogatott, a döntésért a városvezető köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kontrát Károlynak, a térség országgyűlési képviselőjének. A fejlesztés élőfüves és műfüves pályák építését, öltözőépületet, a létesítményhez vezető út és parkolók megépítését, továbbá a terület közművesítését is tartalmazza.

Kontrát Károly kiemelte, új fejezet kezdődik a létesítmény megépítésével a város sportéletében. Hozzátette, az új sportteleppel többfunkciós közösségi térrel gazdagodik Balatonalmádi, amely azért is fontos, mert a jelenlegi futballpályán három egyesületben összesen több mint 300-an, főként gyermekek sportolnak. A képviselő arról is beszélt, a széleskörű összefogással – amelyben a szülők, a sportegyesület, az önkormányzat és a kormány is részt vesz – megvalósuló beruházást kezdettől fogva támogatta.

Keszey János felidézte, a Balatonalmádi Sportegyesület vezetése és szülők fordultak az önkormányzathoz és Kontrát Károlyhoz, hogy segítsenek megoldást találni arra a problémára, hogy a Balaton közeli futballpálya az év nagy részében használhatatlan. Az önkormányzat a lozsántai településrészt jelölte ki az új sportpálya helyének, itt az önkormányzati területek mellett 26 tulajdonostól vásároltak ingatlant az utóbbi években. A létesítmény tervezésekor kiderült, hogy az önkormányzati és az MLSZ tao-pályázati rendszerében elérhető forrás nem elegendő a fejlesztés megvalósításához, ezért fordultak segítségért a térség országgyűlési képviselőjéhez. Hozzátette, az egykori sporttelep területét turisztikai célokra kívánják hasznosítani, amely hozzájárul a település további fejlődéséhez.

Ács Attila, a Balatonalmádi Sportegyesület elnöke felidézte, 2016-ban nyújtottak be koncepciót az új almádi sportpályára. Erre azért volt szükség, mert a pálya jelenlegi területe az év nagyobb részében víz alatt áll és alkalmatlan a sportolásra. A kezdeményezés másik oka, hogy az utóbbi években növekedett az utánpótláskorú labdarúgók száma.

Kiss Viktor építész, a leendő sportpálya tervezője elmondta, az L alakú, Városgondnokság mögötti területen egy élőfüves és egy műfüves pálya épül, amelyek akár NB III-as mérkőzések lebonyolítására is alkalmasak lesznek. Kérdésre válaszolva elmondta, a létesítmény reményeik szerint 2020 nyarára készül el. A sporttelepet a Szabolcs utca felől lehet megközelíteni. Az épületeket a fenntarthatóság jegyében tervezték, a hűtést és a fűtést hőszivattyús rendszerrel biztosítják, az ehhez szükséges villamos energiát napelemes rendszer állítja elő.