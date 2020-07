Új vendégház várja a természetkedvelőket Szentgálon

Az új épülettel kiegészülve már 22 vendéget fogadhat a szentgáli vendégház. A tulajdonosok főként a természetkedvelő kirándulókra, barlangászokra, vadászokra, és a környék szépségeit felfedezni vágyó turistákra számítanak. A pénteken átadott épületben a régi, hagyományos falusi elemeket ötvözték a modern építészeti és kényelmi elemekkel.

A vendégház megnyitóján Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy a koronavírus első hulláma után a kormány is azt javasolja mindenkinek, hogy maradjunk itthon és hazai környezetben töltsük el a szabadidőnket. Csodálatos tájak vannak a környékünkön, büszkék lehetünk az épített környezetünkre, és szerencsések vagyunk, hogy ezen a vidéken élhetünk. A Bakony és Balaton térsége európai léptékkel is olyan turisztikai attrakció, amiért érdemes ideutazni. Ezért is örülök annak, hogy egy ilyen vendégház nyílik most meg Szentgálon, hiszen be tudja mutatni azt a szépséget, ami a térséget jellemzi – fogalmazott a képviselő.

Weisz Elvira polgármester hangsúlyozta, látta, hogy az elmúlt nyolc évben mit vittek véghez a tulajdonosok, akik nem sajnálták az idejüket, a munkájukat, a család összefogását, és létrehozták ezt a csodát. Nagyon büszke rájuk, mert lehet, hogy az ő segítségükkel fellendítheti a turisztikát Szentgálon.

Egy düledező, meglehetősen romos épületből – a régi elemek közül többet megtartva – varázsoltak saját erőből látványos vendégházat a tulajdonosok. A házban az alsó szinten két nagyszoba található régi stílusú bútorokkal, de modern fürdőszobákkal. A konyhában is megtartottak néhány, a múltat idéző kiegészítőt a modern elemek mellett és építtettek egy búboskemencét is. A tulajdonos Vörös Gábor régiséggyűjteményéből is láthatnak néhány különleges darabot a vendégek.

Csizmazia Mária elmondta, hogy éves kiadásban gondolkodnak, és a család üzemelteti majd a turisztikai ügynökséggel együttműködve a szentgáli vendégházat.