Újabb munkahelyek jöttek létre Nemesvámoson

Mintegy 250 millió forintból két év alatt készült el a faluban az az új étterem, amely 72 vendéget tud egyszerre fogadni. Az új beruházással 9-12 új munkahely létesült.

Szeptember 16. óta fogadja a vendégeket a nemesvámosi Allegro Café és Étterem, de hivatalos megnyitóját csak október 28-án tartották. Az ünnepségen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő is, aki elmondta, hogy Vámos és térsége egy olyan hely, ahova érdemes befektetni. Az önkormányzat egy csapatot alkot az itteni vállalkozásokkal, amelynek most tagja lett Szalczinger János is, aki idehozta a vállalkozását, és ezzel bővítette a szolgáltatások körét.

Sövényházi Balázs nagyon örül az étteremnek. A polgármester kiemelte, az itteni vállalkozások nemcsak a befizetett iparűzési adójuk miatt fontosak Nemesvámosnak, hanem a társadalmi felelősségvállalásuk is kiemelendő, ami jól mutatja a közösség erejét.

A dinamikusan fejlődő községben sok céggel 10-15 éves kapcsolatot ápol Szalczinger János tulajdonos és vállalkozása. Családi napokat, karácsonyi rendezvényeket, fogadásokat rendeztek számukra, és egyértelművé vált, hogy innen sokkal könnyebben megoldják majd ezeket a feladatokat. Az 500 négyzetméteres épületben a megye egyik legmodernebb konyháját alakították ki. Az étterem környezetére is nagy figyelmet fordítanak.