Újjászületett a dudari művelődési ház épülete

Környékbeli polgármesterek, a helyi intézmények dolgozói és a projekt kivitelezői is megcsodálhatták csütörtökön az újjászületett Bencze László Művelődési Házat.

vádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében visszautalt a szerdai polgármesteri fórumra, ahol kiemelte: rendkívül büszke térsége közösségeire, köztük Dudarra is, hiszen egy emberként, összefogva vészelték át koronavírus-járvány okozta nehéz hónapokat.

– Ma is ünnepelni jöttünk össze, de már nem először.

Jó látni az „ilyen volt, ilyen lett” feliratú képeket a kivetítőn, a megvalósult fejlesztéseket – fogalmazott Ovádi Péter –, az elmúlt időszakban ugyanis jó néhány önkormányzati intézmény megújult.

Hangsúlyozta: a kormánynak továbbra is partnere a vidék, és ezért mindent meg is tesznek, hogy olyan körülmények legyenek városon kívül is, mint a sok százezres településeken. Ezeket az önkormányzat váltja valóra, elég csak a sikeres Magyar falu programra gondolni, de eszünkbe juthatnak a Belügyminisztérium pályázatai is. Ezek mind olyan lehetőségek, amellyel a közösség előrébb tud jutni. Hozzátette, hogy a dudariak egyébként is kitűnően használják ki a pályázati lehetőségeket.

– Célunk, hogy minél több olyan pályázatot írjunk ki, amellyel valós kérdésekre valós válaszokat tudunk adni. A Magyar falu program pontosan erről szól. A pályázati lehetőségek miatt az önkormányzatnak nem kellett saját forráshoz nyúlnia – mondta a térség országgyűlési képviselője.

Tóth Edina Kitti polgármester részletesen beszélt a megújult és megszépült művelődési házról és arról, hogy a járvány miatt elmaradt rendezvényekre szánt forrásokat is átcsoportosították a ház fejlesztésére. A beruházás két ütemben zajlott le, 15 millió forintot nyertek, amit kiegészítettek további 5 millióval, és a fűtés, a gépészet korszerűsítését is elvégezték – ez saját forrásból, 17 millió forintból sikerült.

Az elmúlt szűk 10 hónap további megvalósult beruházásai között volt a temetőfejlesztés is, amely a Magyar falu program keretében és önkormányzati forrásból valósult meg. A felújítás további részében a ravatalozót korszerűsítik. Az orvosi eszközök is újak a gyerekorvosi rendelőben, és fejlesztik az orvosi rendelőt is.

Ezen túl az elmúlt időszakban 28 millió forintot fordított az önkormányzat útfelújításra. Tóth Edina Kitti örömmel újságolta, hogy nem sok felújításra váró út maradt Dudaron, több mint 90 százalékban új burkolata van a település útjainak. Nem állnak le, az árkokat és a járdákat is rendbe szeretnék tenni a jövőben.