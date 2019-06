Üzemcsarnokot avattak a Halimba-Crystalnál

Védett márka a Halimba-Crystal, a termékeiket már az egész világon ismerik. A minap átadott 1500 négyzetméteres üzemcsarnokban lehetőség nyílik a termelés bővítésére.

Andreas Buske tulajdonos köszöntőjében elmondta, hogy a cég 2003-as megvásárlásakor hatvanan dolgoztak ott, a létszám mára megháromszorozódott. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a megrendelések száma, ezért tartották fontosnak az 1,6 milliárd forintos beruházást. A csarnok építését egy éve kezdték meg úgy, hogy közben termeltek. Hangsúlyt fektetnek a munkakörülmények javítására is, ugyanis a fejlődésben fontos szerepe van az elkötelezett, minőségi munkát végző dolgozóknak. A beruházás megvalósulását a saját forrás mellett uniós támogatás is segítette, és beszereztek egy olyan berendezést, amely a még finomabb megmunkálást teszi lehetővé. Andreas Buske hozzátette, a következő két évben egymilliárd forintból a termékkört bővítik és az értékesítést fejlesztik. A tulajdonos köszönetet mondott két munkatársnak, Bodor Csillának és Novák Kornélnak, akik szakértelme nagyban hozzájárult a fejlődéshez.

Fenyvesi Zoltán parlamenti képviselő kijelentette, a következő időszak intézkedései is azt szolgálják, hogy a befektetések megtérüljenek. Az elmúlt időszakban hazánk gazdasága sokat fejlődött, 2017-ben a harmadik legjobban teljesítő ország voltunk az unióban, tavaly az 5,3 százalékos gazdasági növekedéssel az elsők. A növekedés fenntartása céljából a kormány július elsejétől két százalékkal csökkenti a munkát terhelő adókat. A képviselő hozzátette, a vállalkozás a településnek adóbevételt, a dolgozóknak biztos megélhetést jelent.

Tóbel János, Halimba polgármestere a település múltjáról kiemelte, hogy a helybeliek több mint 60 évig a bauxitbányászatból éltek, el sem tudták talán képzelni azt, hogy más ipari tevékenységnek is otthont adhat lakóhelyük. Az egykori Zéra Kristály vezetése 1994-ben falugyűlésen tájékoztatta terveiről a lakosságot, amit sokan elleneztek, és aláírásgyűjtésbe kezdtek. A termelés megindult, ma már az üzem elviszi Halimba hírét szerte a világba. A Halimba-Crystal márkanevet 2015-ben vezették be. A termelés azóta folyamatosan bővül. Tavaly már 900 ezer üvegkelyhet készítettek, ennek 90 százalékát külföldi értékesítésre. A nettó árbevétel 2018-ban több mint ötmillió euró volt. A polgármester kijelentette, egy vállalkozás sikere nem csupán a befektetéseken, a technológián múlik, hanem a jól képzett, munkáját szerető és jól végző dolgozókon is. A Halimba-Crystal nem csak a helybelieknek, hanem a térségben élőknek is biztos megélhetést nyújt.