Változatlanul sokan keresik az új lakásokat

2021-ben majdnem háromszor annyian érdeklődtek új lakóingatlanok iránt, mint egy évvel korábban.

Az ingatlan.com összeállításából az is kiderült, hogy a nagyvárosokban mennyi volt március közepén az új építésű társasházi lakások és házak átlagos négyzetméterára a kínálati piacon. A képzeletbeli dobogó első helyén Budapest áll 895 ezer forintos, a másodikon Veszprém 714 ezer forintos, míg a harmadikon Debrecenben 665 ezer forintos négyzetméterárral. Kíváncsiak voltunk, hogy Veszprémben mit kínálnak ezért az összegért és milyen a kereslet az új lakások iránt.

Egy befejezéshez közeli állapotban lévő, 32 lakásból és egy irodából álló új lakóparkot kerestünk fel, ahol 16 lakás már gazdára talált az Őrház utcában.

– Én azt tapasztalom, hogy az új lakások iránt mindig nagy a kereslet. Van egy stabil bázis, akik nem akarnak felújítani, illetve vannak, akik befektetési céllal vásárolnak új lakást, ami Magyarországon, főleg egy megyeszékhelyen mindig megbízható vonal. Ráadásul mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert Veszprém felfutóban van – fogalmazott Bálint Beáta, a Top Residence Lakópark értékesítési vezetője. Mint mondta, folyamatosan figyelemmel kíséri az ingatlanpiaci történéseket, így nem lepte meg, hogy több ingatlanportál szerint is Budapest után a veszprémi új lakások négyzetméterárai a legmagasabbak.

– Szerintem ennek több oka is lehet. Az egyik fő ok a Balaton közelsége. A pandémiás helyzet arra kényszerít bennünket, hogy itthon maradjunk. Mivel nem lehet utazni, ezért a Balaton és környéke még inkább felértékelődött. Köztudott, hogy Veszprém lesz Európa Kulturális Fővárosa 2023-ban, ezért komoly fejlesztések történnek a városban, aminek már vannak látható nyomai, és ez még tovább fokozta az érdeklődést. Ráadásul egy nagyon élhető, nem túl nagy és nem is túl kicsi városról beszélünk, ahová a fővárosból közel 70 perc alatt el lehet jutni. Emellett egyetemi város is, és számos külföldi cég választotta székhelyéül Veszprémet. Ezeknek tudható be a relatívan magas négyzetméterár – fejtette ki Bálint Beáta. Kitért arra is, hogy mindezek ellenére most mégis abszolút többségben vannak a vásárlóik között a helyiek, akik közül a legtöbben a környéken élnek, és figyelemmel kísérték a folyamatosan épülő lakópark dinamikus fejlődését.

Ugyanakkor van olyan vidéki vásárlójuk is, aki Győr, Pápa és Veszprém között hezitált, végül az ár-érték arány, a magas minőségű beépített anyagok, valamint az ügyfélközpontú értékesítés miatt választotta Veszprémet, míg néhányan befektetési céllal vásároltak itt ingatlant. A lakóparkban 680 ezer forintos négyzetméterártól indulnak a földszinti, első és második emeleti, amerikai konyhás, kulcsrakész lakások vételárai. Az örökpanorámás, extra kiegészítőkkel is beépített penthouse lakások, amelyek már luxus kategóriának számítanak, ennél drágábbak.

Megtudtuk azt is, hogy az ingatlanvásárlóknak a lakás elhelyezkedése (óvoda, iskola, bevásárlási lehetőségek közelsége) és a közlekedés mellett nagyon fontos, hogy a ház milyen infrastruktúrával rendelkezik. Éppen ezért olyan innovatív fejlesztéseket, építészeti megoldásokat és anyagokat alkalmaztak, amelyek garanciát jelentenek arra, hogy az épülethez és a lakásokhoz hosszú ideig ne kelljen hozzányúlni. A letisztult, modern lakásbelsők kialakításakor nagy mozgásteret kínáltak a vevőknek. Veszprémben egyedülálló, hogy az akadálymentesített, háromszintes új építésű házhoz lift is épült. A jól szigetelt épületben széles belső tereket, fűthető közlekedőket alakítottak ki. Fontos szempont volt a tervezéskor az is, hogy a modern fűtési technológiának és a tetőn kialakított napelemrendszernek köszönhetően alacsonyak lesznek a közös költségek.

Bálint Beáta megjegyezte, a beruházó szándéka az volt, hogy olyan családias környezetet alakítson ki, amely átmenetet képez a családi házak és a panelek között. Kamerarendszerrel ellátott mélygarázs, kültéri, de telekhatáron belüli beálló, kerékpártároló, tágas zöldövezet és játszótér is tartozik majd a lakóparkhoz, ahol már az utolsó simításokat végzik a lakásokban, így várhatóan a nyár folyamán mindegyik elkészül.