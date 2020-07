Veszprém megyében is felértékelődött a kisbolt szerepe a járvány alatt

A karantén he­tei­ben különösen fontos volt, hogy mindenki időben és megfelelő ellátásban részesüljön, bármilyen korú is. A kisebb településeken élő idősebbeknek nem volt egyszerű eljutniuk a nagy, városi bevásárlóközpontokba, így felértékelődött a helyi kisboltok szerepe.

Kisapáti egyetlen élelmiszerboltját immár 22 éve vezeti Gombor Miklósné Ági, aki a szomszédos Tapolcáról ingázik a hét minden napján hajnalban, hogy mielőbb kiszolgálhassa vásárlóit. A karantén hetei alatt különösen odafigyelt arra, hogy mindent beszerezzen, amire csak szükség lehet. Pedig ez meglehetősen összetett feladat, hiszen bár a községben magas az idős lakosok aránya, a Szent György-hegyen ingatlannal bírók egy része már a fiatalabb korosztályt képviseli, nem beszélve a csak hétvégére vagy éppen pihenni érkezőkről és a turistákról. Áginak egyaránt hálásak mindannyian, hogy biztosította az ellátást.

Balassa Lászlóné Erzsike vezeti a helyi nyugdíjasklubot, jól ismeri a településen élő időseket, a tapasztalataikat és a problémáikat. – Nagy segítség a bolt és az, hogy Ági mindent beszerez. Minden van, Ági mindent beszerez. A vegyi árutól kezdve a zöldségen, a gyümölcsön és a tojáson át egészen a felvágottakig. Nagyon jó a személyes kapcsolata a vevőkkel, mindig kedves, mosolygós – mondja Erzsike nevetve. Hozzáteszi, hogy különösen sokan kedvelik a várvölgyi, mindig friss és finom pékárut, amely a régi időket idézi.

Sölét János hasonlóan vélekedik, méltányolja a széles választékot, továbbá azt, hogy amikor ő naponta hajnali öt órakor a bolthoz ér, addigra Ági már kinyit és minden áru megérkezik.

– Vállalkozó vagyok 1998 óta, a férjem és a gyerekek segítenek a bolt üzemeltetésében. Minden áru helybe érkezik. Könnyű helyzetben vagyok, a gyerekek kipakolnak, beáraznak, én pedig a pult mögött tevékenykedek. Ez az életem, már nyugdíj mellett dolgozom a hétnek mind a hét napján – mondja Ági, aki figyel arra, hogy minden legyen a boltban, amit a vásárlók keresnek. Ilyen például a várvölgyi kemencés pékáru, a füstölt áru, valamint a káptalantóti mangalicatermékek. Sok idejáró vevő van, aki kifejezetten ezeket keresi.

– Nagy a pörgés, és persze törekszünk a minőségre. A multikkal is fel lehet venni a versenyt, egy üzlet profilja az üzletvezető személyén múlik. Járnak ide Szigligetről, illetve a környező falvakból is. A karantén alatt csak annyi változott, hogy sokan inkább itt várták ki a sorukat, nem mentek a szupermarketbe. Megemelkedett a forgalom is, de mindenki türelmesen kivárta a sorát délelőtt és délután egyaránt. Sokan telefonon kérték, hogy tegyek félre egy kenyeret, és amikor jöttek a munkából délután, elvitték – meséli Ági.

Bizonyára tudna példát mondani arra is, amikor egy vásárló kiszolgálása után megkönnyebbülten felsóhajt a kereskedő, de ő nem panaszkodik. Ezért is szeretik annyira a vevők. Mindig kedves és mosolygós, hajnali öttől este hatig minden egyes hétköznap. Hétvégeken is nyitva van délelőtt.

– Megszoktam már, korábban a lesencetomaji boltban dolgoztam. Itt kellett pár év, mire elfogadtak, hiszen nem ismertek. Azt árulom, amit keresnek. A minél szélesebb választék nagyon fontos a legkisebb üzletben is. A vevő nem jön be többször, ha egyszer nem kap valamit. Mindenkit ismerek, tudom a szokásaikat, ki mit vásárol. Van olyan is, aki inkább csak beszélgetni akar, mert egyedül él, őt is meg kell érteni – hangsúlyozza a kisapáti boltos. Neki pedig elhihetjük a nagy tapasztalat után.