Veszprém megyében is nehéz helyzetbe kerültek a nyelviskolák

A nyelviskolák tevékenysége tavalyhoz képest országosan körülbelül 40-60 százalékban esett vissza a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése és a járványhelyzeti korlátozások miatt. Július óta némi felélénkülés tapasztalható.

Több százezer diák örülhetett a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlésének, viszont egyes üzletágakat ez a döntés negatívan érintett. Nagyságrendileg százezer korábban végzett hallgató vette, veheti át idén a diplomáját nyelvvizsga nélkül. Ehhez a számhoz hozzáadódik azon tanulók létszáma, akik 2020. augusztus 31-éig sikeres záróvizsgát tesznek, hiszen a könnyítés őket is érinti.

Egyes felmérések szerint országosan 20-30 ezerrel csökkent a nyelviskolákban tanulók létszáma a vírushelyzet és a nyelvvizsgamentesség miatt. A nyelvtanfolyamok március közepén a koronavírus miatt kezdtek leállni, a folyamatban lévő képzések pedig jellemzően az online térbe költöztek. Az enyhítéseknek köszönhetően ismét lehetőség nyílik a tantermi oktatásra, természetesen a szükséges higiéniai előírások betartásával.

A nyelvvizsgák főszezonja a tavaszi hónapokra tehető, és a nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése miatt jelentős létszámú diákot veszített a piac. Sok nyelvtanfolyamot fel kellett függeszteni vagy meg kellett szüntetni.

Jelenleg országos szinten már tapasztalható kisebb-nagyobb felélénkülés a nyelv­iskolák tekintetében, azonban a járványhelyzet hatásait továbbra is megérzik az intézmények.

Megkérdeztük a veszprémi Katedra Nyelviskolát, hogyan vették az elmúlt hónapok akadályait. Nemes Szilviától, az angol, német, olasz, francia, spanyol, orosz és magyar nyelvet oktató nyelviskola vezetőjétől megtudtuk, a karantén idején jogszabály tette lehetővé, hogy online vizsgázhassanak a diákok. Így a vizsgaközpontok szervezték, a vidéki vizsgahelyek pedig gyakorlatilag nem bonyolítottak le nyelvvizsgákat.

– Személyes képzések sem voltak, mivel jogszabály tiltotta a tantermi oktatást. Online szervezhettünk képzéseket. Mintegy ötven százalékkal esett vissza a vizsgáztatásból származó bevételünk, illetve a tavalyi óraszámainkhoz képest a képzéseink körülbelül fele valósult meg, a többit szüneteltettük. Rendkívül gyorsan sikerült áttérnünk az online képzésekre, mivel tanáraink korábban is használtak online felületeket. Azóta pedig a csínját-bínját kitanulták, úgyhogy hatékonyak a tanfolyamok. Július óta mérséklődött a csökkenés, kis javulás érzékelhető, jelenleg hatvan százalékon működünk, talán ez a tendencia országosan is. Több vállalati partnerünknél még mindig nem engednek be külsős személyeket, és online sem kívánnak tanulni. Lakossági vonalon, a csoportos oktatás területén egyelőre óvatosak a jelentkezők, főként privát tanulóink vannak – számolt be az iskolavezető.

Nemes Szilvia hozzátette, június elejétől a tanulók már nemcsak online, hanem személyesen is részt vehetnek tanórákon, illetve vizsgázhatnak. – Az egyéni oktatás keretében még inkább a tanulók igényeihez igazodhatunk. Szintfelmérést követően meghatározzuk, hogy a céljuk eléréséhez mennyi időre van szükség, majd a tanuló dönthet, hogy egy héten hány alkalommal, mely napokon szeretne tanulni. Tehát nagy fokú rugalmasságra kényszerül(t)ünk. Nyáron jellemzően középiskolások tanulnak nyelvet, kihasználva a szünidőt a közoktatásban megszerzett tudásuk felfrissítésére, megerősítésére. Habár kevesebben keresnek bennünket ilyen céllal, de a középfokú nyelvvizsga-kötelezettség eltörlése ellenére is többen érkeznek nyelvvizsgázási szándékkal, mert úgy érzik, ezáltal jobban érvényesülhetnek a munkaerőpiacon. Emellett egyhetes angol és német nyelvi, valamint programozó nyári táborokat tartunk 7–12 éveseknek – árulta el Nemes Szilvia iskolavezető.

Az angol és német nyelvet oktató pápai Nyelvi Centrum március 15-től június végéig kénytelen volt bezárni. Ezalatt egyetlen digitális képzésük volt, a kontaktórás képzéseket felfüggesztették, mondta megkeresésünkre Molnár Bernadett szakmai vezető.

– A nyár nálunk kiemelt időszaknak számít, ekkor szervezzük az intenzív nyelvvizsga-felkészítő kurzusokat, amiken szép számban vesznek részt középiskolás diákok, felsőoktatási hallgatók, illetve egyre több általános iskolás is. E tanfolyamok szempontjából meglepő módon az idei nyár jobb, mint a korábbiak. Emellett újraindultak a hagyományos lakossági és a céges képzéseink is. Az online oktatásra márciusban is készen álltunk, viszont a hallgatók részéről nem volt erre igény. Mivel mi magunk sem tartjuk igazán hatékonynak a kizárólagos online oktatást a kommunikatív nyelvoktatásban, ezért halasztottuk a tanfolyamokat, és a hallgatók is inkább kivárták a folytatást – jegyezte meg Molnár Bernadett szakmai vezető.