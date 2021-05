VII. Bakony Expo: Termelők és kézművesek az Aréna előtti téren

Mintegy száz termelő és kézműves kínálja portékáját szombattól hétfő kora estig a Veszprém Aréna előtti téren.

A pünkösdi hétvége három napján pótolják be a tavaly elmaradt VII. Bakony Expót. A járvány miatt a helyszín ezúttal a Veszprém Aréna előtti tér. A bakonyi ízek vásárán a finomságok közül sok termelőnél lehetőség van a kóstolásra is. A kínálatban a teljesség igénye nélkül megtalálható a füstölt főtt fürjtojás, sajtfélék, gyümölcsborok, magoskrémek, húskészítmények és házi rétes is.

Az expóra számos kézműves is kitelepült portékájával: kerámiák, ékszerek és népművészeti termékek is megtalálhatók a faházaknál.

Az újdonságok közé tartozik a kínálatban a gyógynövényből készült kozmetikumok megjelenése, az újrahasznosított elemekből készült kézműves termék, valamint több év szünet után ismét kaphatók parajdi sókészítmények.

A vásár kiemelt alapanyaga, terméke ezúttal a gomba. A Bakonyvidéki Gombász Egyesület standjánál közel hetvenféle gombával lehet megismerkedni, amelyek a Bakony erdeiben is előfordulnak. A védettől az ehetőn át a kerülendőkig és a termesztett gombáig változatos a felhozatal, köztük a pikkelyes pöfeteg, a kétspórás csiperke – amelynek az íze finomabb a szakértő szerint –, egy és többéves taplógombák vagy éppen a sárga színű termesztett laskagomba. Az egyesület tagjai kérésre megvizsgálják a látogató által vitt gombát, és szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire.

Ezekben a napokban-hetekben a megye erdőiben megtalálható a szentgyörgygomba vagy más néven májusi pereszke, a mezei szegfűgomba, és jön a nyári laskagomba szezonja is, magyarázta kérdésünkre Horváthné Ottlecz Judit gomba-szakellenőr. Hozzátette, a gomba az állati fehérjéhez hasonlóan mind a húsz esszenciális aminosavat tartalmazza. Úgy vették észre, hogy a járvány alatt többen járták az erdőket, mezőket, ezért is fontos, hogy mindenki ingyenesen igénybe veheti a gombavizsgálatot, a szakellenőrök listája megtalálható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján, hívta fel a figyelmet a szakember, aki azt is elmondta, ha egy gombán három helyen is megjelenik a fehér szín – a bocskoron, a galléron és a lemezen –, akkor valamelyik gyilkos galócával van dolgunk, amit semmiképpen nem szabad leszedni.

Az egyesület a vásár mindhárom napjára előadásokkal készült. Szombaton a gombatermesztéssel kapcsolatban hallhattak hasznos információkat a látogatók, vasárnap a gomba toxikológiájával foglalkoznak, hétfőn pedig a gombagyűjtés általános szabályairól tudhatnak meg részleteket a vásárra kilátogatók, mondta el Forróné Seress Zsuzsanna, az egyesület szervezőtitkára.

Az a céljuk, hogy minél szélesebb körben megismertessék a legfontosabb tudnivalókat a gombákról.

A vásár védettségi igazolvány nélkül is látogatható, és a 14 év aluliak ingyen léphetnek be a helyszínre. A Bakony Expo május 22-én, szombaton és 23-án, vasárnap délelőtt 9-től este hét óráig, míg május 24-én, hétfőn 9–17 óráig tart nyitva.