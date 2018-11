Virágzik a magyar bútoripar – Pápai és veszprémi szakembert kérdeztünk a témáról

A hazai gazdaság erősödése, fellendülése a magyar bútoriparban is érezteti pozitív hatásait, leginkább a konyha- és a gyerekbútorok szegmense virágzik. Az ágazat növekedése várhatóan a következő évben sem hagy alább.

A bútoriparnak is sok munkát adnak a magas fordulatszámon pörgő ingatlanfejlesztések, a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) hatását egyértelműen érezni lehet a lakáspiacon, miközben óriási volumenben zajlanak irodaház-építések, illetve szállodák és közösségi terek is nagy számban újulnak meg. Mindezen beruházásoknak a lakberendezőkön túl a bútorgyártók és -kereskedők is haszonélvezői – derül ki a Bútorszövetség által a Világgazdaság számára készített összefoglalóból. Eszerint az európai és a magyar bútoripar forgalma egyaránt növekedési pályára állt. Magyarországon a Domus egyeduralmának megszűnése után a készbútorpiac a nagy külföldi cégek kezébe került, a nagyüzemek száma a rendszerváltás óta folyamatosan csökken, a hajdani körülbelül negyven helyett ma legfeljebb tizenöt működik.

Kis- és középüzemből mintegy háromezret tartanak számon, az egyedi, személyre szabott gyártás még mindig a helyi asztalosok területe Magyarországon. A hazai kis gyártók, konyhások, beépített bútorokat készítők 90 százalékban itthon értékesítenek.

Kérdésünkre egy pápai asztalos teljes mértékben megerősítette a Bútorszövetség helyzetjelentését, mint mondta, egyrészt a fizetőképes kereslet jelentős növekedésének, másrészt pedig az ágazatban tapasztalható szakemberhiánynak köszönhetően 2014-től kezdődően folyamatos emelkedést mutat a bútorgyártással kapcsolatos megkeresések száma a jó hírű mesterek, cégek körében. A Naplónak nyilatkozó fiatal szakember több mint tizenöt éve készít bútorokat egyedi megrendelésre, főleg magánszemélyek számára. Saját bevallása szerint 2009–2010 környékén, a gazdasági válság éveiben komolyan elgondolkodott rajta, hogy a több munkalehetőség reményében elhagyja Magyarországot, ugyanis akkoriban erős lejtmenetben volt a hazai bútoripar.

– Mostanra 180 fokos fordulatot vett a helyzet. Az asztalosoknak rengeteg munkájuk van, sokan nem is tudnak eleget tenni az összes felkérésnek. 2014-ben kezdődött az ágazat fellendülése, ami töretlen maradt, és egyesek szerint most ért el a csúcsra, de én még további bővülésre számítok a következő évben is. A megrendelői igények rendkívül változatosak, sokan nyitottak a modern trendek felé, ugyanakkor a klasszikus stílusú bútorok is népszerűek. Dizájn tekintetében nem tudnék egy irányvonalat megjelölni a jelenlegi legnépszerűbbként, habár mostanában a skandináv és a minimalista stílus különösen felkapott, kedvelt. A legtöbben új konyha- vagy gyerekbútort szeretnének, olykor mindkettőt – jegyezte meg mosolyogva a pápai asztalos. Hozzáfűzte, az egyre súlyosabb szakemberhiány maga után vonta, hogy meglehetősen felhígult a bútorosszakma, ezért érdemes megtekinteni néhány referenciamunkát a megbízás véglegesítése előtt.

A Bútorszövetség tájékoztatása szerint a bútorok forgási sebessége egyre gyorsabb: míg nagyszüleink az esküvőre kapott bútorral élték le az életüket, ma már a legtöbben 10-15 évente lecserélik a nagyobb, sőt a beépített bútorokat is, a kiegészítőket pedig akár három-öt évente, mert változnak a trendek, az ízlés, az emberek újakat akarnak a megunt darabok helyett. Ráadásul minél olcsóbb, mobilabb valami, az életciklusa annál rövidebb, és a gyártók is felismerték, hogy a vásárlók már nem igazán keresik a tartós, időtálló termékeket bútorban sem – írja a Világgazdaság.

Kalauz Károly, a Balaton Bútor Kft. ügyvezető igazgatója a Napló megkeresésére megerősítette, a hazai bútoripar egyértelműen virágzik. – Alapvetően az építőipar húzza magával a bútoripart. Az összes nagy beruházásnál szükség van bútorozásra. Akár cél-, akár általános bútor a vevő igénye, az iparágunk valamilyen szegmensét mindenképpen érinti – mutatott rá Kalauz Károly. Megtudtuk tőle azt is, hogy a cégüket nagyon sok irányból érik hatások, ugyanis hazai és külföldi kapcsolataik is vannak, amik által belföldi és exportpartnereket egyaránt kiszolgálnak. Nagyok az elvárások, elég csak a tengerentúli megrendelésekre gondolni, azonban helytállnak, folyamatosan kielégítik az igényeket. – A hazai szegmens is növekszik, de az európai, amerikai és az ausztrál piac még dinamikusabb – hangsúlyozta az ügyvezető igazgató, aki kérdésünkre úgy fogalmazott: mint mindenhol, a hazai bútoriparban is problémát jelent a szakemberhiány.