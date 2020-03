Vírus és turizmus: mi várható a Balatonnál a járvány után?

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint amint túljutunk a járvány csúcsán, a belföldi turizmusban azonnal megjelenik a kereslet.

Hoffmann Henrik úgy véli, az emberek egy csapásra elindulnak majd, mert ki akarnak szabadulni, és nem a külföldi utakat választják.

A balatoni turizmus pillanatnyi helyzetét értékelve elmondta, azok a vendéglátóhelyek, amelyek ilyenkor is nyitva tartanak, próbálnak az ételkiszállításra átállni. A szállodák kiürültek, és lehet, hogy a hoteleket is be kell majd zárni, ahogy ez a környező országban is megtörtént. Ugyanakkor semmiképpen sem lett vége a világnak – tette hozzá az elnök -, van egy átmeneti helyzet, amivel meg kell küzdeni.

