Vörösiszap katasztrófa és a huminsav

2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, 300m X 500m-es vörösiszap-tárolójának gátja.

A kiömlő, körülbelül 600–700 000 köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő területeit. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 km2-en terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva.

Dr. Csicsor János vegyészmérnök, a Hymato Products Kft. ügyvezető igazgatója a katasztrófa helyszínéről begyűjtött vörös iszapból a huminsav alapú termékek segítségével megkezdte az összehasonlító kísérleteket, hogy az erősen lúgos (pH 13-14) iszapot semlegesítse. A kísérletek beigazolták, hogy a Dudaron bányászott, magas huminsav tartalmú talajkondicionáló készítmények alkalmasak a szennyezett területek semlegesítésére, mentesítésére. Ennek hatására 3 tonna „Dudarit” talaj-kondicionáló készítményt szállítottak a helyszínre és ezzel egy időben elkezdődtek a kísérletek Devecseren is. A Védelmi Bizottság lehetőséget biztosított, hogy Devecseren bemutató kísérleteket végezzenek, melyhez megteremtették a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. A kísérleteket Benkő Györgyi (Tapolcai ANTSZ) felügyelete mellett és Dr. Bujdosó László volt Országos Tiszti Főorvos közreműködésével végezték. A kísérleteket, természetes huminsav alapú „Dudarit” talajjavító készítménnyel kezdték meg. Az ebből készült helyszíni jelentést és a cég által tett javaslatokat átadták a helyi Védelmi Bizottságnak. Dr. Csicsor János több televízió és rádióműsorban is beszámolt a huminsavas technológia alkalmazásának eredményéről és a mentesítés folyamatairól, illetve arról a kísérletről, mely azt hivatott bemutatni, hogy a mentesített helyszín alkalmas a növénytermesztésre. A helyszínen beállított kísérleti területen – az éjszakai talajmenti fagyok ellenére is – az elvetett magok kicsíráztak és a kikelt növények két hét után is életben maradtak és egészségesek voltak. Az eredményeket a szakmai és tudományos testületek is elfogadták és támogatták, és mindezek eredményeképpen a NEBIH engedélyével 700 ha termőtalajt semlegesítettek huminsavval.

A semlegesített területeken a gazdálkodók beszámolói szerint magasabb termésátlagokat értek el, miután a huminsav semlegesítette a lúgot és a vörösiszapban lévő sokféle ásványi anyagot bejuttatta a növényekbe és serkentette a talajélet regenerálódását.

