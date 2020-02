Wágner Péter és Beatrix: ne csak Kolontáron nyíljon virág!

Gyermekeink jövője, és minden fiatal érdekében úgy gondoljuk, hogy akkor veheti körül őket egy élhető környezet, ha minél kevesebb lesz az egyszer használatos eszköz, meg műanyaghulladék, és minél többen környezettudatosan élnek.

Mi arra törekszünk, hogy példát mutassunk nekik, és lássák, lehet élni környezettudatosan is, így érvel Wágner Péter és felesége, Beatrix. A fiatal pár arra külön büszke, hogy Magyarország egyetlen papír szívószál készítő üzemét Kolontáron, az egykor vörösiszappal elöntött, és ma már szépen rendbetett, rehabilitált, virágzó területen hozták létre.

Dinamikusak, nyitottak, rendkívül pozitív gondolkodásúak, visszafogottan divatosak, és nagyon fiatalok. Keresik, kutatják az újat, folyamatosan mozgásban vannak, jól látható összhang van közöttük. A mozdulatban, ahogy belehuppannak elegáns irodájuk foteljébe, minden benne van, a lendület, a vidámság, az, ahogyan élnek és gondolkodnak. A hozzájuk hasonló, illetve újdonságokkal kirukkoló emberekre mondják, ők viszik előrébb a világot. –Ezt nem is tagadjuk, mert erre törekszünk, illetve arra, hogy megóvjuk a világot! –jegyzik meg együtt vidáman, továbbra is lendülettel. Aztán gyorsan hozzáteszik, az újdonság létrehozása élteti őket, és természetesen a környezettudatosság, ami munkájukat, és az egész családjuk életét meghatározza.

-Sok apróságból tevődik össze a világ megóvása, és nem kell nagy dolgokra gondolni. Ez nagyon lényeges dolog, és szerencsére nem véletlenül szigorodnak napjainkban a környezetkímélő eszközöket érintő, az egyszer használatos és műanyag dolgokat kiszorító, globális szabályok. Mi örülünk ennek, mert hisszük, a hosszútávon élhető világért erre van szükség. Mindketten környezettudatosan élünk, és erre neveljük gyermekeinket is, avat be életébe a fiatal pár. Aztán így folytatják, ők mindig azon gondolkodtak, hogyan tudják minél jobban megóvni a természetet, a környezetet a szennyezéstől, a műanyagok használatától, és ez náluk felülírja az üzleti, illetve anyagi szempontokat is.

-Aztán Kínában, egy ipari kiállításon meglátva a példát, mint egy szikra pattant ki a gondolat, papírból kell itthon készíteni szívószálat, és ezzel megtesszük az első lépést a környezetért! Az akkori elhatározást rengeteg és kőkemény munka követte, éjjel-nappal kutattuk a piacot, tanulmányoztuk a gyártást, beszél a kezdetekről Wágner Péter, aki feleségével, Beatrix-szal és két kisgyermekével Magyarpolányban él. Feleségével együtt mindig is komoly kötődést éreztek ehhez a környékhez. Úgy mondják, fájó szívvel látták azt, ami a kolontári térségben történt annak idején a vörösiszap miatt. Ők már akkor is hittek abban, és úgy gondolták, hogy egy napon bizonyosan újjáéled a falu, illetve az egész környék, ami szerencsére így is történt. Aztán az élet úgy hozta, hogy Tili Károly, Kolontár korábbi polgármestere arról döntött, hogy még évekkel ezelőtt iparterületet hoz létre az igényesen, szépen rendbetett helyszínen.

Péter és Beatrix a Kínában látott ötlettel, és a környéket látva öt évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy itt, ezen a területen, Kolontáron valósítják meg életük régi tervét. Örülnek nagyon annak, hogy itthon és külföldön is egyre ismertebb ez a kis falu a környezetet kímélő, természethez közeli eszközökről, a papír szívószálról, amikkel ők, Magyarországon egyedüliként kirukkoltak. Nagy büszkeséggel beszélnek arról, hogy itt, Kolontáron, a rehabilitált, ma már virágzó területen, környezettudatosan gondolkodó, fiatal párként tudták létrehozni a különleges profillal működő üzemet. Szívügyük a falu élete is, így amiben csak tudják, támogatják, segítik, részt vesznek Kolontár napi életében, programjaiban, kitűnő kapcsolatban állnak Horváth Zoltán jelenlegi polgármesterrel.

-Mi mindig is kíméltük a környezetünket, így számunkra természetes, hogy a munkánkban is ezt valósítjuk meg, mert magunkból indultunk ki. Lucával, a kislányommal például úgy járunk bevásárolni, hogy neki is olyan bevásárlószatyra van, amit mindig tud hozni magával, és mi nem használunk műanyag zacskókat az üzletekben, veti közbe Beatrix. A fiatal nő így folytatja, mindig is úgy éltek, hogy igényes, megfizethető és természetbe illeszkedő, egészséget támogató holmik vegyék körül őket, valamint gyermekeiket is, és ezt Kolontáron végzett munkájuk révén minél szélesebb körben népszerűsítik is. Úgy mondja, ők kifejezetten arra törekednek, hogy otthon is környezettudatosan éljenek, a háztartásban is minél kevesebb hulladékot termeljenek. Így megnézik, mit, miben vásárolnak meg, milyen anyagból készülnek azok az eszközök, amiket használnak ők és gyermekeik.

–Mondhatni úgy is, ez az életfilozófiánk! Hogy ne csak itt, Kolontáron nyíljon virág, hanem a világon minél több helyen! Hogy megmutassuk, példát adjunk másoknak, hogy lehet így is élni, jegyzik meg együtt határozottan. Aztán így beszélnek, tudják, hogy mindez csepp a tengerben, és nagyon apró dolog az a világon, amit ők tesznek a környezetért. Viszont mindketten eltökélten hisznek és bíznak abban, hogy példájuk ragadós lesz, minél több ember követi azt, ahogy ők élnek és gondolkodnak, és előbb vagy utóbb a háziasszonyoknak kukoricakeményítőből készült szatyorba gyűjtik a zöldséget, és egyéb más élelmiszert az üzletekben a rengeteg műanyagzacskó helyett, amit aztán kilószám dobnak ki a hulladékgyűjtőkbe. Mint mondják, abba belegondolni is rossz, és nem is lehet pontosan tudni, hogy mindez a műanyagból készült palackokkal-, ételdobozokkal, tálcákkal, poharakkal, evőeszközökkel, fogkefékkel, fültisztítókkal, hulladékzsákokkal együtt mikor bomlanak le a természetben, ha egyáltalán ez megtörténik valaha. Ők mindig is fájó szívvel látták a környezet szennyezését, hogy mennyi műanyag palack és más hulladék lepi el a természetet és a vizeket, és éppen emiatt döntöttek úgy, hogy ők mindezt például papírból, fából, bambuszból készítik, illetve népszerűsítik Kolontárról, és így mindez a hazai piacra nem a költséges importból jut el.

-Hogy fiatal létünkre honnan ez a környezettudatosság és elszántság? – kérdeznek vissza. Úgy mondják, ők soha nem tartoztak a könnyű életet kedvelő fiatalok közé, és már gyermekként, családjaikban azt látták, hogy az ember akkor mehet valamire, ha célokat tűz maga elé, majd elszántan, kitartóan dolgozik érte. Mindezek alapján mindketten úgy vélekednek, hogy a gyermekek előtt rengeteg múlik a szülői példán, amit lát az ember otthon, mert azt későbbi életében követi is. Gyermekeik tőlük jó példát látnak, akikkel a kirándulás a legkedveltebb időtöltésük. Mindemellett Péter a motorozás, Beatrix pedig a lovaglás megszállottja, de régi passziójukra mind kevesebb idő jut, mert mindketten a fejlesztésen, a bővítésen gondolkodnak már, amivel a mostani huszonnégy mellé újabb munkahelyeket teremtenek. Erre törekednek elszántan és tökéletes összhangban.