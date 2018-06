Elektromos kamion prototípusát mutatta be a Daimler

Az eCasdcadie mellett a Daimler bemutatta a 360 kilométeres hatótávú közepes méretű eM2 teherautóját is, amit 2020-tól tervez gyártani. Az eCascadia kamion modellt hosszú távú szállításra, az eM2 modellt pedig áruelosztási feladatokra tervezték.

Daimler Trucks consolidates worldwide know-how for electric drivetrains in commercial vehicles in the new unit #eMobility Group: Fully electric @Freightliner #eCascadia heavy-duty truck and medium #eM2 have been presented in the U.S. #LeadingTheCharge pic.twitter.com/cftNVGq8io

— DaimlerTruckBusVan (@Daimler_CV) June 6, 2018