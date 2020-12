Élelmiszerhiány léphet fel a Brexit után

Komoly gazdasági kihívásokra készülnek az áruházláncok, ahogy egyre valószínűbbé válik a megegyezés nélküli Brexit. Bár Boris Johnson az EU-val közös nyilatkozatában bizakodó volt, országa felé jelezte, hogy készüljön fel a kilépésre.

Élelmirszerfelhalmozással készülnek a percről percre valószínűbbnek tűnő megegyezés nélküli Brexitre a brit szupermarketek. Bár Boris Johnson bejelentette, hogy kitolja a Brexit tárgyalások korábbi határidejét, mert ez a felelősségteljes döntés, de rámutatott, még mindig nagyon messze járnak, és felszólította a briteket, hogy készüljenek a „no deal”-re – írta a V4NA.

A hétvége folyamán már a vezető áruházláncok meg is kezdték az élelmiszerek összegyűjtését és elraktározását, miután több termelő is figyelmeztetett az élelmiszerhiányra. Az előrejelzések szerint a pánik-felvásárlás, amit a koronavírus-járvány elején tapsztalt eltörpül amellett, amivel most az országnak szembe kell néznie.

A haditengerészetet is új feladatokkal látja majd el a Brexit. Az Egyesült Királyság most készíti elő a szükséges törvényeket, amik ahhoz kellenek, hogy a haditengerészet lefoglalhassa és korlátozhassa azon hajókat, amik a brit felségvizeken kísérelnek meg halászni. Bár a britek hivatalosan 2020 elején elhagyta az EU-t, a szavazati jogon kívül több szempontból is tagja maradt az uniónak és ennek jó példája az összefonódott halászat. A kormány új intézkedése értelmében a haditengerészet ezentúl járőrözni foga brit vizek határain és ellenőrizni fogja, hogy illetéktelen halászhajók ne jöhessenek be engedély nélkül.