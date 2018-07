Ennyi pénzt rettegünk el péntek 13-án

Az Origo összefoglaló cikke szerint az elmúlt években történtek kísérletek arra, hogy felmérjék annak gazdasági vonatkozásait, mennyibe is kerül az, hogy az emberek egy része ilyenkor a szokottnál is jobban tart az úton keresztben átsétáló fekete macskától, vagy a létra alatti – munkavédelmileg amúgy sem megfelelő – átgyaloglástól. Vagy éppen a repüléstől és üzleti természetű döntések meghozatalától.

A 13-as számtól való félelem egészen az ókorra vezethető vissza, több vallásban és kultúrában is megjelenik. Egyes elképzelések szerint ahhoz lehet köze, hogy a 12-es számot egyes kulturális felfogások a tökéletesség szimbólumának tekintik, így az utána következő 13-as, ennek ellentettjeként jelenik meg.

A számtól való félelem egyes helyeken annak elhagyásában jelenik meg. Például van olyan épület Amerikában, ahol nincs 13. emelet, a 12-et a 14. követi. Ám a babonás rettegésnek mindezek mellett is komoly pszichológiai, illetve gazdasági vonatkozásai vannak.

Évente maximum háromszor eshet péntekre a hónap 13. napja, ez idén összesen kétszer fordul elő, április 13-án és július 13-án. A hazai lottótársaság ennek kapcsán készített a felnőtt lakosság körében egy 1000 fős kutatást, mely során arra kereste a választ, vajon mennyire hisznek a magyarok a péntek 13-a szerencsehozó erejében, és milyen babonákat kötnek e naphoz.

Ráadásul közülük szinte háromszor többen tartják e napot szerencsésnek, mint szerencsétlennek – derül ki a Szerencsejáték Zrt. által a péntek 13-i babonákkal kapcsolatos, a felnőtt lakosság körében végzett reprezentatív felmérésből és az azt bemutató közleményből.

A felmérésből kiderül, hogy – bár a magyarok csupán kétötöde tulajdonít valamifajta szerencsebefolyásoló szerepet péntek 13-ának – de közöttük két és félszer többen vannak azok, akik szerint ez a nap inkább szerencsét, és nem szerencsétlenséget hoz.

Péntek 13-át a magyar lakosság csupán egytizede tartja szerencsétlenséget hozónak, de közülük minden negyedik válaszadó igazi triszkaidekafóbiásnak számít. Így nevezik azt a jelenséget, amikor valaki irracionális módon tart ettől a számtól. Az ilyen személy ezen a napon akár lakásából sem mozdul ki, nem közlekedik, sőt akár a munkavégzést is kerüli.

Neve is van a fóbiának

A felmérésből az is kiderül, hogy akik hisznek péntek 13 szerencséjében, azok nagyobb arányban játszanak valamilyen szerencsejátékkal.

4 százalékukkal előfordult már, hogy nemcsak hogy megálmodták a nyerőszámokat, de nyertek is azokkal. Sokan pedig kifejezetten péntek 13-án teszik próbára szerencséjüket a lottózókban: ilyenkor az értékesítőhelyek forgalma egy átlagos péntekhez viszonyítva akár a másfélszeresére is nőhet.

Habár a hagyomány szerint inkább balszerencsésnek számít a 13-as szám, a kutatásból úgy tűnik, a magyarok többsége mégis szerencseszámként gondol rá.

Egyes kutatások szerint komoly gazdasági vonatkozása van annak, ha a hozzá kapcsolt félelmek miatt, 13-a péntekre esik. Ez pedig viszonylag gyakran előfordul.

A Stress Management Center and Phobia Institute korábbi felmérése szerint minden egyes péntek 13, 700 és 800 millió dollár körüli összeggel veti vissza az USA-ban a gazdasági teljesítményt.

Ez elsősorban azokkal a döntésekkel függ össze, hogy az igazán babonások nem ülnek repülőre ekkor, nem vásárolnak nagyobb értékű termékeket, az üzleti életben pedig elhalasztanak egyébként fontos döntéseket.

Van ugyanakkor, ami, illetve amiből kevesebb lesz péntek 13-án. Egyes kimutatások szerint a péntek 13-án kötött házasságok száma akár harmadával-felével is elmaradhat a más péntekeken kimondott boldogító igenek számától.

Azok viszont, akik szeretnek utazni, és nem osztoznak a naphoz kötődő félelmekben, akár jól is járhatnak: a repülőjegy-árak ezekre a napokra – legalábbis néhány korábbi statisztika alapján – akár negyedével is olcsóbbak lehetnek.

A brit vonatkozást összegző jelentések – 2015-ös adatokkal – pedig arra mutatnak rá, még az ingatlanpiacot is befolyásolja a 13-as szám.

Ez 300 ezer fontos átlagos ingatlanárnál is több százalékos különbséget jelent.

A 13-as számra pedig alig érkeznek lottófogadások akkor, ha az péntekre esik.

Sokáig tartotta magát az az elképzelés is, hogy a Péntek 13-effektus a tőzsdéken is érvényesül. Különösen az 1989. július 13-án történt nagy beszakadás miatt, amely a mélybe lökte a Dow Jones ipari indexét, és keresztbe tett egy 7 milliárd dolláros nagyvállalati ügyletnek is.