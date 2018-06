Magyarország megosztja mezőgazdasági tapasztalatait Ghánával

Magyarország évszázados mezőgazdasági hagyománnyal és szaktudással, kutatási és innovációs sikerekkel rendelkezik, tapasztalatait kész megosztani az erre nyitott afrikai országokkal, így Ghánával - fogalmazott Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Kennedy Osei, ghánai mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettessel szerdán folytatott egyeztetésen.

A szaktárca közleménye szerint Farkas Sándor a kétoldalú tanácskozáson hangsúlyozta, hogy Magyarország különleges partnerként tekint Ghánára, ahol már most is vannak magyar gazdasági szereplők, akiket az agrárdiplomácia is segíti majd.

Emlékeztetett a 2017 ősze óta működő ghánai-magyar mintafarm példájára, amelynek sikere után Magyarország új projekteken dolgozik, a vetőmagtermesztés mellett magyar állatfajtákat – sertést, baromfit – is meghonosítanának. Az ilyen mintafarmok kiváló lehetőséget biztosítanak a magyar termékek, és innovációk bemutatására, illetve a ghánai piacra való belépést segítik – tette hozzá.

A két ország képviselője beszélt az Agrárminisztérium-ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) közötti ösztöndíjprogramról és a magyar, illetve ghánai kutatóintézetek közötti együttműködésről is. Ezt Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója és ghánai partnerintézménye nevében annak képviselője együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával erősítette meg – közölte a tárca.