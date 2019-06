Ha megszomjazna nyáron, ezekből az ivókutakból ihat Veszprémben

A nyári melegben jólesik megállni egy pár korty hideg vízre.

Ez a megyeszékhelyen is több helyen kivitelezhető, a városban több ivókút is található. A vkszrt oldaláról azt is megtudhattuk melyik kutakból fogyaszthatunk bátran friss karsztvizet:

Gizella ivókút – Gizella udvar

1. számú Posta épület melletti ivókút

Zöld ház melletti játszótér ivókútja

Bagolyvári Parkolóház melletti ivókút

Erzsébet tér parkoló

Centenáriumi ivókút (Vár u. 4.)

Kittenberger utcai parkoló

Nyugdíjasház (2. számú Idősek Otthona) melletti ivókút

Közösségi élettér ivókút (Dióssy Márton u.)

Rózsa utca 45. játszótér

Ranolder tér

Nagy László utca játszótér

Martinovics tér

Laczkó forrás

A csobogók és szökőkutak vízéből viszont ne igyunk, valamint a gyerekeket se engedjük pancsolni benne.

Habár ezeknek vízét is fertőtlenítik, a városban élő állatok – elsősorban madarak – előszeretettel fürdenek bennük, így nem zárható ki a fertőzésveszély.