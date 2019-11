Itt adhatsz vért november 18-24. között Veszprém megyében

Az állandó véradóhelyek mellett ezúttal is lehetőség nyílik több településen a véradásra.

Ajka, Ajkai Területi Vérellátó intézeti (Korányi F. u. 1.) november 20. 10:00 – 14:00

Pápa, Bakony Volán Zrt. (Celli út 69.) november 20. 12:00 – 14:00

Herend, Porcelánmanufaktúra (Kossuth L. u. 140.) november 20. 12:00 – 16:00

Mihályháza, Közösségi ház (Főtér) november 20. 15:00 – 17:00

Pápa, Pápai Transzfúziós Osztály (Jókai utca 5-9.) november 22. 08:00 – 11:00

Zirc, Művelődési ház (Alkotmány u. 14.) november 22. 14:00 – 18:00

Állandó véradási lehetőség:

Veszprémi Területi Vérellátó, Veszprém, Mártírok útja 5.

Telefon: +36 88 556 771

Véradási időpont:

Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8.00-15.00

Szerda: 8.00-18.00

Péntek: 8.00-12.00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és TB-kártyáját.

Tudta?

A véradás egyben tekinthető szűrővizsgálatnak is. A véradást megelőző orvosi vizsgálat mellett – ahol egy általános vizsgálat történik vérnyomásméréssel, hemoglobinszint méréssel – a levett véreket is megvizsgáljuk. Vizsgált fertőző ágensek: HIV 1-2, Hepatitis B, Hepatitis C, és szifilisz. Amennyiben a vizsgálat pozitív eredményt ad, úgy minden esetben felvesszük a kapcsolatot a véradóval és segítséget nyújtunk a további teendőkben.

Véradásokról: www.ovsz.hu; www.voroskereszt.hu, www.veradas.hu