Ügyelet, és katolikus litánia az ajkai temetőkben

– Ügyeletet tartanak kollégáim mindenszentek délután az ajkai régi-, és újtemetőkben, akiket a ravatalozóknál lehet megtalálni.

Hozzátette, a régi temető bejáratánál levő irodájuk is nyitva tart péntek délután, bármilyen temetővel kapcsolatos információt lehet kérni a 06-88- 200-254 –es telefonszámon. Szombaton és vasárnap a ravatalozóknál az ügyeletet fenntartják, ezeken a napokon a temetőket nem zárják be. A jelenleg is működő temetőkben péntek délután katolikus litániákat is tartanak, és lehetőség lesz a sírok megáldatására is. A cég végzi a temetőkben a park gondozását, a szemét gyűjtést-, és elszállítást, illetve a felújítási munkálatokat is.