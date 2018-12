Ünnepi közlekedési rend Veszprém megyében – Január elején ingyen utazunk

Karácsonykor és év végén változik a helyi és helyközi autóbuszok közlekedési rendje.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, december 24-én, szenteste napján a megszokott menetrendektől eltérően több településen 16 óráig, máshol ritkábban és korlátozásokkal közlekednek az autóbuszok. December 25-én, 26-án, 31-én és 2019. január 1-én ünnepi menetrend lesz érvényben.

Az ÉNYKK Zrt. kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg az ünnepi időszak alatti utazásukat, és indulás előtt tájékozódjanak a busztársaságok honlapján. A megnövekvő forgalom miatt érdemes a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben online is kényelmesen megváltható. Az így vásárolt menetjegy kinyomtatható, vagy felszálláskor erre alkalmas készülékén az autóbusz-vezetőnek is felmutatható az ÉNYKK Zrt. járatain.

december

20. (csütörtök) a hét utolsó előtti iskolai előadási napja, a hét utolsó előtti munkanapja

21. (péntek) a hét utolsó iskolai előadási napja, a hét utolsó munkanapja

22. (szombat) szabadnap

23. (vasárnap) munkaszüneti nap

24. (hétfő) szabadnap

25. (kedd) Karácsony, munkaszüneti nap

26. (szerda) Karácsony, a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

27. (csütörtök) tanszünetes munkanap, a hét első munkanapja

28. (péntek) tanszünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja

29. (szombat) szabadnap

30. (vasárnap) munkaszüneti nap

31. (hétfő) szabadnap

január

1. (kedd) Újév, a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

2. (szerda) tanszünetes munkanap, a hét első munkanapja

3. (csütörtök) a hét első iskolai előadási napja

4. (péntek) a hét utolsó iskolai előadási napja, a hét utolsó munkanapja

5. (szombat) szabadnap

6. (vasárnap) a hét első iskolai előadási és munkanapját megelőző munkaszüneti nap

7. (hétfő) a hét első iskolai előadási napja, a hét első munkanapja

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY

– A hetek első iskolai előadási napját megelőző napra meghirdetett, alap- és középfokú oktatási intézmények diákjait kiszolgáló járataink december 16-át (vasárnapot) követően január 6-án (vasárnap) közlekednek először!

– A tanév tartama alatt a hetek első munkanapját megelőző napra meghirdetett, felsőfokú oktatási intézmények hallgatóit kiszolgáló járataink december 16-át (vasárnapot) követően január 1-jén (kedden) közlekednek először!

– A hetek utolsó előtti iskolai előadási napjára meghirdetett, felsőfokú intézmények hallgatóit kiszolgáló járataink december 20-át (csütörtököt) követően január 3-án (csütörtökön) közlekednek először!

– A hetek utolsó iskolai előadási napjára meghirdetett, alap- és középfokú oktatási intézmények diákjait kiszolgáló járataink december 21-ét (pénteket) követően január 4-én (pénteken) közlekednek először!

– A tanév tartama alatt a hetek utolsó munkanapjára meghirdetett, felsőfokú intézmények hallgatóit kiszolgáló járataink december 21-ét (pénteket) követően január 4-én (pénteken) közlekednek először!

– december 26-án (szerdán) kizárólag a ’hetek első munkanapját megelőző napokon’ jelzéssel meghirdetett autóbuszjárataink közlekednek!

– a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel közösen üzemeltetett országos autóbuszvonalakon egyes járatok a mellékletben külön megadott napokon nem, vagy korrigált menetrend szerint közlekednek!

– az ÉNYKK Zrt. ellátási területén járatokat közlekedtető társ közlekedési központok fentiektől eltérő közlekedési rend szerint is dolgozhatnak! Utazása előtt ezért kérjük, szíveskedjen információs helyeink szolgáltatását igénybe venni!

További információkért keresse az ÉNYKK Zrt. honlapját!

Szilveszter után már a V-Busz visz haza

A szilveszterről Újévbe hajló éjszakán a 44-es és 45-ös éjszakai autóbuszok elindításával a V-Busz Kft. megkezdi szolgáltatását Veszprémben.

A V-Busz Kft. járatai január 13-án éjfélig ingyenesen használhatók.

Az ingyenes utazás időtartamára felfüggesztésre kerül az első ajtós felszállási rend, így az autóbuszok minden ajtaját igénybe lehet majd venni a le- és felszálláshoz.

Tervezd meg az utazásod! A V-Busz közleménye szerint:

Nyilvánosan is elérhetővé vált az utazástervező alkalmazásunk, melyet az alábbi linkeken érhetnek el:

https://utas.vbusz.hu

https://vbusz.hu/index.php?p=UTAZAS

A rendszer tartalmazza a 2019. január 1-től érvényes menetrendeket, így már élesben kipróbálhatják, hogy jövőre, a V-Busz Kft. szolgáltatáskezdésétől milyen útvonalon, milyen indulási időket figyelembe véve juthatnak el úticéljukhoz.

A szoftver használatához csak internet eléréssel és webböngészővel kell rendelkezni, használata ingyenes, nem igényel előzetes regisztrációt, egyszerű kezelni, formája hasonló az Európa nagyvárosaiban alkalmazottakhoz.

Az „utazástervezés” ikonra kattintva felugrik a menü, melyben az alábbi adatok felvitele szükséges/lehetséges:

o indulási pont,

o érkezési pont,

o indulás/érkezés tervezett időpontja.

A szoftver gyalogos (és kerékpáros) útvonalak tervezésére is alkalmas, így a megállók eléréséhez szükséges rágyaloglási időkkel is számol.

Az eredmény szöveges és grafikus formában is megjelenik, ami az „Útvonalterv nyomtatása” gombbal pdf-ként elmenthető, illetve kinyomtatható.

Pillanatnyilag az oldal számítógépre optimalizált verziója működik, de dolgozunk a mobil készülékekhez történő illesztésen is. December utolsó napjaiban indul az androidos környezetben használható, ingyenes applikáció, amelyet kb. márciusban fog követni az iOS rendszerre írott is.

