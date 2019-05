Veszprém megyében is megnyílnak a tűzoltószertárak szombaton

Tárt kapuval várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket május huszonötödikén a tűzoltószertárak.

Valamennyi hivatásos tűzoltóság, katasztrófavédelmi őrs, emellett több mint kétszáz önkéntes egyesület, félszáznál több önkormányzati tűzoltóság és hat egyéb, tűzvédelemhez közel álló szervezet életébe tekinthetnek be kicsik és nagyok ezen a napon – tudtuk meg Csondor Henriettától, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.

Az elmúlt évek tapasztalata szerint szombaton gyermekzsivajjal, kacagással, csillogó szemű gyerekekkel telnek meg a szertárak, hogy milliónyi kérdésükre választ kapjanak, és amit csak lehet, kipróbáljanak, megszemléljenek. A szolgálatban lévő tűzoltók fel vannak készülve a legváratlanabb helyről előbukkanó apróságokra, vagyis arra, hogy délelőtt tíztől délután négyig gyermekekkel és szüleikkel lesz tele a tűzoltólaktanya.

Helyszíntől függően lesz minden, amitől a kicsik azonnal tűzoltók akarnak lenni: próbariasztás, csúszás a rúdon, be lehet ülni a tűzoltóautókba, bele lehet bújni a védőruhába, számos helyen lesz szerelési bemutató, és ahol kiállítóterem van, az is megnyílik a látogatók számára, de tűzoltóteszt és tudáspróba is várható. És ami a legfontosabb, szinte biztos, hogy lehet majd „tüzet oltani” – puttonyfecskendővel célba lőni, netán tálcatüzet oltani.

A sok, leginkább a legkisebbeknek érdekes elfoglaltság mellett a nagyobbak is élvezhetik a programokat, ők például arról is tájékoztatást kapnak majd, miért jó dolog a katasztrófavédelemnél teljesíteni a közösségi szolgálat során előírt órákat.

A szertárkapuk délután négykor záródnak, hogy utána az életükbe bepillantást engedő tűzoltók és a kíváncsi gyermekek is kipihenhessék magukat – egészen a következő találkozásig.

Veszprém megyében az alábbi hivatásos tűzoltó-parancsnokságok várják a nyílt napra érkezőket:

Ajkai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8400 Ajka, Liliom u. 10/b)

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8258 Badacsonytomaj, Fő u. 62.)

Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.)

Pápai Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8500 Pápa, Major u. 20.)

Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.)

Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.)

A Veszprém megyei nyitott szertárkapus önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok:

Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság (8230 Balatonfüred, Lapostelki u.17.)

Sümegi Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság (8330 Sümeg, Árpád u. 10.)

Tapolcai Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság (8300 Tapolca, Hősök tere 11.)

Zirci Önkormányzati Tűzoltó-Parancsnokság (8420 Zirc, Petőfi u. 6.)