Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint szokatlanul enyhe idő jellemző ezekben a napokban Nyugat-Európában, a Brit-szigeteken és Észak-Franciaországban. Helyenként a sok évi átlaghoz képest 8–10 fokkal melegebb az idő, de a szakemberek szerint a 20 fok körüli maximumok még a mediterrán térségben is átlag fölöttinek mondhatók - írja a Metropol.

Az enyhe időjárást az Afrikából és az Atlanti-óceán egyenlítői térségéből érkezett, tartós meleg levegő okozza. Nagy-Britanniában például 100 éves napi melegrekord dőlhet meg január 1-jén, de Exeterben már tegnap is 15,7 fok volt.

Az OMSZ országos előrejelzése szerint, hazánk időjárását is az ehhez a ciklonhoz tartozó melegfrontok alakítják. Ezért a következő 24–36 óra során már a Kárpát-medence fölé is szokatlanul meleg levegő áramlik. Ennek köszönhetően óév napján pénteken az északkeleti megyéket leszámítva általában 10 és 16 fok között alakulhatnak a csúcsértékek. Ezzel Magyarországon is van arra esély, hogy az év utolsó napján, december 31-én megdőljön a napi (és a fővárosi) melegrekord.

A magyar csúcs az év utolsó napján jelenleg 16,5 fok volt, amit 1920-ban Sopronban mértek, a budapesti pedig 14,0 fok 2002-ből. Érdekesség, hogy ugyan a csúcs több mint 100 éves, de a második helyen a 2009-ben a baranyai Sellyén regisztrált 15,5 fok áll.