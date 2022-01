A szakértők szerint idén a szokásosnál is nehezebb a karácsonyt pontosan előre meghatározni.

Hazánkban szenteste várhatóan egy melegfront fogja kiszorítani a hideget az országból. Előtte azonban még többfelé okoz csapadékot, ami eleinte havas eső, néhol pedig havazás lehet. De inkább csak az északi és északkeleti tájakon számíthatnak tiszta havazásra, máshol gyenge eső lesz jellemző – írja a Metkép oldala.

Ha még ez nem lenne elég, akkor a karácsonyi időjárás nem fog kedvezni a frontérzékenyeknek. Ugyanis az ország a fagyos, szibéria eredetű és a meleg, nedves levegő határán fekszik majd.

Ennek a helyzetnek köszönhetően néhány kilométeres változások is jelentős eltérést okozhatnak.

Vagyis szomorúan kijelenthető, hogy jelenleg az ország egy jó részén nem sok esélye van a havazásnak, mondhatni 0 százalék.

A hegyekben, az északi és északkeleti határmenti részeken van nagy esélye, hogy fehér lesz az ünnep. A Bükk, Zemplén, Mátra csúcsain szinte biztosan fehér lesz, illetve az északi határ közelében is, sőt még gyarapodhat is a hóréteg. Egyes modellek szerint 25-én és 26-án is havazhat ezeken a részeken - szemlézte a cikket a Ripost.

