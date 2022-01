A delta variáns után most az omikron variáns terjedése is megnehezíti a koronavírus elleni küzdelmet világszerte. Nálunk ugyan eddig még nem azonosították az új variánst, de minden jel szerint ez már nem sokáig lesz így. A megbetegedés ellen a legjobb védekezési módszer továbbra is az oltás, amely egy friss tanulmány szerint megvédhet minket az új variánsoktól is - írja a Ripost.

Egy frissen közzétett brit kutatás szerint az omikron és a delta variáns ellen kevésbé hatékonyak eddig a koronavírus elleni oltások, legalábbis az első kettő dózis

– írta meg a BBC.

Ugyanakkor azoknál, akik már a harmadik dózist is megkapták a vakcinából, megfigyelték, hogy 75 százalékkal nőtt a védelem, és semmilyen tünetet nem produkáltak, ha elkapták a vírust. Eszerint a harmadik, emlékeztető oltással megelőzhető az omikron variáns miatti megbetegedés!