Megható látványban volt része a Ripost egyik olvasójának, aki február 25-én, Psota Irén halálának hatodik évfordulóján, kora délután látogatott ki a Farkasréti temetőbe.

"Picit eltévedtem a sírkertben, ekkor láttam meg a művésznő sírját, akinek mindig is nagy tisztelője voltam. Örömmel láttam, hogy a sír szép és gondozott. Mivel nincsen rajta évszám, csak később jöttem rá, hogy pont ma hat éve, hogy Psota Irén elhunyt. Ha ezt tudom, biztos viszek virágot. Azt nem is tudtam, hogy az édesanyjával egy sírba temették" - mesélte olvasónk, aki le is fotózta a sírt.

Bár virág valóban nincs rajta az évforduló napján sem, a legendás művésznő síremlékét rendszeresen gondozzák. Emlékét pedig soha nem feledik.