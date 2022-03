"Hosszabb gondolkozást követően úgy döntöttem, hogy nagy kimaradás után ismét kamera elé állok. Mivel itt ilyen tartalmú (+18) anyagot nem oszthatok meg, és az oldal mondanivalója is a karrierem más részéről szól, ezért a testi szépség és jó ízlés határain belül maradva létrehoztam a saját 'csakfanok' oldalam. Anno sokat készültem/edzettem a nyuszis fotózásra, nem beszélve a koromról,ahol több mint 10 évvel fiatalabb voltam... ez az oldal most más, ez vagyok Én. Egyszerűen a mindennapi Én" - írta tavaly októberben az Instagramon - írja az Origo.

Ha ellátogatunk a fizetős oldalára, ott azt látni, hogy 135 előfizetője van 83 poszt után, ami azért nem túl sok. Ha valaki hat hónapra előfizet, akkor az 50 dollárba kerül, de a havi előfizetés 12 dollár. Ha feltételezzük, hogy a 135 előfizető havonta szán erre pénzt, akkor Bencsik Tamara havonta 1650 dollárt keres, ez 573 ezer forint, ami nem rossz, de nagyon messze van több befutott modell bevételétől. Ebből még az oldal működtetője is leszed egy bizonyos (nem is csekély) százalékot, ráadásul ebből még adózni is kell, hiszen bevételnek minősül.