Chrissy Teigen mindig őszintén mutatta meg családja pillanatait és a saját testét is. Volt, amikor a férjét videózta meztelenül, korábban pedig fehérneműben pózolt Instagram-oldalán. Most azonban egy ennél is bevállalósabb fotót mutatott magáról, ugyanis a képen teljesen meztelen. Melleit a kezével takarja. Azt szerette volna megmutatni, hogy a kockás kivágásokkal teli fürdőruhájában hogyan barnult le - vette észre a life.hu.

Forrás: Chrissy Teigen / Instagram