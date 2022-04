Dr. Kemenesi Gábor sokszor segítette „konyhanyelven” elmagyarázni a koronavírushoz kapcsolódó igen fontos információkat, tudományos áttöréseket. Most is így tett, ugyanis Facebook-posztjában egy friss tanulmány részleteiről beszélt, aminek a lényege: nem szükséges a vakcinákat az újabb és újabb Covid-variánsokhoz igazítani.

– A harmadik oltással az újabb variánsok ellen is jobb védelmet nyerünk – kezdte a kutató. – A harmadik dózis fontosságáról már sokszor nyilatkoztam. Számos olyan vizsgálat, amely a harmadik dózis hatását mérte, már igazolta annak szükségességét, társadalmi szinten sokkal jobb esélyekkel megúszták a fertőzés káros hatásait a három dózissal rendelkezők. Most egy friss, a Nature folyóiratban megjelent tanulmány betekintést ad ennek biológiai hátterébe is.

Fontos tény, hogy a kutatás a jelenleg is használt, tehát eredeti vuhani vírustörzset alkalmazó vakcinák hatását vizsgálta. Így ezen eredmények alapján egyelőre nem valószínű, hogy vakcinakomponens-cserére lenne szükség a közeljövőben (azaz újabb variánsokhoz igazítani a vakcinát).

– Az immunrendszerben az úgynevezett B-sejtek felelősek az antitestek termeléséért, többek között a vírusok megkötésére is alkalmas immunglobulinokról (antitestek) van szó. Ezek a sejtek nem csupán a termelésen, de a vírusellenes antitestek fejlesztésén is dolgoznak.

A vizsgálat megállapította, hogy a harmadik vakcinadózis hatására a B-sejtek száma és az általuk termelt vírusellenes antitestek diverzitása is megnőtt.

Így összességében a tanulmány tudományos magyarázatot ad arra, hogy az eredetileg nem omikron alapú vakcina harmadik dózisa hogyan képes mégis az omikronellenes védelmet növelni. A most feltárt mechanizmus alapján feltételezhetjük, hogy a jövőbeni variánsok ellen is működhet az emlékeztető oltás, a vakcinakomponens cseréje nélkül.

Ezt egyébként egy egereken végzett tanulmány is alátámasztotta, ahol omikronspecifikus és hagyományos vakcinakomponens által nyújtott védelmet hasonlítottak össze – jelentős különbség nélkül működtek.

A vizsgálatok mRNS vakcinával történtek, a többi esetében, ahol hasonlóak a tapasztalatok, ugyanez a mechanizmus lehet a háttérben. Tehát aki még nem tette, mihamarabb vegye fel a harmadik dózist, a vírus változása továbbra is kiszámíthatatlan – fontos a vakcinák által nyújtott védelem megfelelő szinten tartása – olvasható Kemenesi Gábor írásában.