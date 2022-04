Bódi Guszti védjegyévé vált a fekete szemüvege az évek alatt. A népszerű előadót szinte sosem lehetett nélküle látni. Azt azonban kevesen tudták, hogy ennek oka főként a rossz látása, ami annyira leromlott, hogy már a műtét sem várathatott magára - derül ki a Ripost cikkéből.



"A bal szememen szürke hályog volt, nagyon rosszul láttam már vele, és hát ilyenkor a másik szemem kompenzált. Korábban is szerettük volna már ezt a műtétet, de akkor nem került rá sor. Margó is bevállalta a dolgot, mert egyébként ő is szemüveges volt, együtt csináltuk ezt is" – kezdte Guszti, aki bár egy kicsit tartott a műtéttől, végül pozitív élményekkel távozott a klinikáról.

"Ez egy látásjavító szemlencse-beépítés volt, nekem előtte még a szürke hályogot is eltávolították. Azért ilyenkor fél az ember, mégiscsak egy műtétre megy. Margó pont ezért küldött be először engem, hogyha valami rosszul sül el, ő még el tudjon menekülni" – nevetett Guszti.

"Szerencsére gyorsan megvoltunk, 20 perc sem volt az egész. Az elején többször csepegtettek a szemünkbe, így semmit sem éreztünk, kellemetlen sem volt, és végre látunk rendesen, ezt pedig a doktorunknak, dr. Nagymihály Attilának köszönhetjük" – tette hozzá az énekes.

Azért a fekete szemüveg nem kerül a kukába, továbbra is láthatják Gusztin a rajongók, hiszen mégiscsak a védjegyévé vált.

