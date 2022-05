A modell nosztalgiázott az oldalán, és egy mostani képe mellett megmutatta, hogy nézett ki 20 éve - a képhez egyet lapoznia kell a bejegyzésben.

"Most és 20 éve! Ez volt anno a kedvenc pózom, lapozzatok a 20 évvel ezelőtti fotóért! Még kimondani is félelmetes, (egyébként dehogy.) Nyilván változik az ember teste és ez így természetes, nem lehetünk mindig 20 évesek. Sajnos. Ennyi idő alatt viszont megannyi hasznos dolgok lehet csináln , például fejlődhetünk, tanulhatunk! Én most pont a jogával fejlesztem a testem minden porcikáját" - írta a képek mellett az Origo találata szerint.