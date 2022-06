Június harmadik hetében kétségkívül berobbant a nyár, lesz olyan nap, amikor Budapesten is 35 fokot mérhetünk, ez pedig együtt jár azzal, hogy a hazai sztárokról elég gyorsan lekerült a textil.

A Ripost összegyűjtötte azokat az ismert magyar hölgyeket, akiknek sikerült összehozniuk a régóta óhajtott beach bodyt és egyszerűen mesésen néznek ki!

Tóth Andi

A Dancing with the Stars második évadának győztese Horvátországban piheni ki a fáradalmait, és mivel nem áll tőle távol a polgárpukkasztás, meg is osztott egy kellőképpen erotikus fotót.

Stana Alexandra

A gyönyörű táncosnő válása után újra boldog, ráadásul Meggyes Dávid személyében a szerelem is rátalált, és ez természetesen a megjelenésére is pozitív hatással van. Alexandra a hétvégén a Gyálhoz közeli Fundy-tónál kapcsolódott ki.

Szabó Erika

Szabó Erika sem várt túl sokat azzal, hogy fürdőruhában mutassa meg magát, igaz, az ő bikinis fotója sejtelmesebb, mint a többieké. A színésznő egy meseszép tengerparton vakációzik, a kiruccanásra pedig imádott kutyája is vele tartott.