Solti Ádám és a felesége hosszú idő után a Drágám, add az életed! című TV2-es vetélkedőben tűnt fel újra a képernyőkön. A nézők közül többen is megjegyezték különböző közösségi felületeken, hogy Berninek igencsak megváltozott a külseje, és felszaladt rá néhány felesleges kiló - írja a Ripost.

Volt, aki kedvesebb verzióban tálalta az ezzel kapcsolatos véleményét, de rövidesen feltűntek azok a kommentelők is, akik páros lábbal szálltak bele a nagy megpróbáltatásokon átesett influenszer lelkébe. Úgy csúfolták: a "wishes Királylinda". Berni természetesen nem hagyta szó nélkül a testszégyenítő támadásokat.

"Valóban nem voltam 'életem formájában' a két hónappal ezelőtt felvett műsorban. Nem vagyok 'életem formájában' most sem, és vélhetőleg, jó ideig nem is leszek még, ezt pedig vállalom, és kicsit sem szégyellem. Ezzel a poszttal kapcsolatban talán csak az bánt, hogy sok nőtársamat érintheti rosszul a megjegyzésed. És talán nemcsak azokat, akik szintén folyamatos hormonkezelésekben vesznek részt, hanem azokat is, akiknek 'élete formája' talán rosszabb, mint most az enyém, de elégedett magával. Vagyis elégedett volt, amíg el nem olvasott egy ilyen durván célozgató, body shaming megjegyzést. Szíved joga persze, biztos vagyok abba, hogy te mindig életed formájában vagy. Üdv.: a wishes Királylinda" - válaszolta a színész felesége.

Forrás: Instagram

A témában megszólalt Hevesi Kriszta szexuálpszichológus, aki szerint Berni nagyon nehéz időszakon megy keresztül, de nem szabad magára vennie a bántó kommenteket.

"A női test elfogadásához nagyon nagy alázatra van szükség, hiszen a hormonok végig kísérik a női életet. Kezdve a serdülőkorral, a hormonális viharaival és hangulati elégedetlenségével, a havi vérzés, majd a várandósság, a szülés utáni állapot, a menopauza...

A psziché részét véve, amikor hormonkezeléseken esik át egy nő, és eleve ennyire kiszolgáltatottan történnek a dolgok a női testtel, a saját önelégedetlenségünk miatt is nehéz elviselni. Épp elég probléma tehát az adott személynek, hogy nyilván ő is látja a testi változásokat, viszont a cél érdekében, a baba érdekében alázattal elfogadja, de nyilván rosszul esik az, ha még támadják is.

Azt gondolom, hogy konkrétan a testszégyenítés az valahol a trollnak szégyen, hiszen az mindig egy kivetítés, és tulajdonképpen az illetőnek saját magával van problémája" - magyarázta a szakember.

Borítókép: Instagram