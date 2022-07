Szente Grétinek nehezen indult az Exatlon, ő a harmadik évadban érkezett, nem is volt az alapcsapat tagja. Aztán fokozatosan feljavult és szenzációs formaidőzítéssel meg is nyerte az évadot. Nem csoda, hogy a TV2 behívta az All Star-kiadásba is, és azzal, hogy azt is megnyerte, bebizonyította, hogy az első diadal sem a szerencsén múlott. Most 67 ezer követője nagy örömére feltett pár nyaralós-bikinis képet, mutatjuk is alább az Origo által kiszúrt fotókat.