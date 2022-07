G.w.M és Kulcsár Edina közt nagynak tűnik a szerelem, már összeköltöztek és állítólag a közös gyerek is téma köztük. Az év elején jelentették be a kapcsolatukat, akkor még mindketten házasok voltak. Csuti akkor elköltözött otthonról, nagyon csalódott és dühös volt, de azóta valamelyest jobb köztük a hangulat, és már volt felesége szerelmével is találkozott. - írja az Origo.

Kulcsár Edinával mára rendezte a kapcsolatát, egyebek mellett erre utal az is, hogy a gyerekek miatt egyre többet találkoznak.

Egy követő arra volt kíváncsi, hogy Csuti találkozott-e már Márkkal, azaz művésznevén G.w.M-mel.

"Persze" - válaszolta, és azt is elmondta, hogy az ő barátnője és Kulcsár Edina is ismerik már egymást.

Borítókép: Bors