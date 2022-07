A szombaton elhunyt Törőcsik András haláláig az Újpest legendája volt, de persze az egész ország gyászolja őt. A nagy rivális Ferencvárosnál is megemlékeznek róla, sőt, a Fradi ikonja, Ebedli Zoltán "Törő" egyik legjobb barátja volt. Ő beszélt most Törőcsik utolsó napjairól — derül ki a Ripost cikkéből.

"Május elsején, Andris születésnapján láttam őt utoljára" - mondta el a Nemzeti Sportnak Ebedli. "Budakeszin voltunk bent nála többen is, de nem gondoltam, hogy akkor látom utoljára. Az is igaz, hogy a koronavírus nagyon nem tett jót neki, nem lehetett látogatni. A masszőr, Pintér István, aki sokat dolgoztatta, nem járhatott be hozzá, keveset mozgott, és láttuk, hogy nincs jó bőrben, de azt nem gondoltam, hogy ekkora a baj."

Mint ismert, Törőcsiket 2014 óta kórházban kezelték. Akkor egy esést követően agysérülést szenvedett, életmentő műtétet hajtottak rajta. Folyamatos felügyelet mellett töltött mindennapjait.

"Nagyon beteg volt, és az utolsó hetekben sokkal többnek tűnt a koránál, van, aki azt mondta, talán megváltás már neki a búcsú, de nekem mindig megmarad annak a mosolygós, szőke srácnak, amilyennek kamaszként megismertem."

Ebedli Zoltán nem csak a válogatottban volt csapattársa Törőcsiknek. Amikor 1984-ben egy évre az Újpesthez igazolt, sokan felkapták a fejüket, hiszen nem volt divat "zöldből lilába" öltözni.

"A Fradiban Vincze Géza volt az edzőnk, az abban az évben ifi Eb-t nyert válogatott több tagja is a Fradiba igazolt, és az edző közölte, rájuk építi a jövő csapatát, legfeljebb csere lehetek. A válaszomat nem idézném, mindenesetre amikor Andrissal találkoztunk, mondta, megkérdezi Újpesten, mit szólnának, ha átmennék. Örültek..."

