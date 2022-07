Nyári munkára érkezett rokonaihoz Tatabányára az a két kiskorú gyermek, akik egy szári gyümölcsösben dolgoztak. Ebédszünetben a két tini a nagy melegben úgy döntött, hogy a közeli öntözővíz-tározóban lehűti magát, ám annak ellenére mentek bele a vízbe, hogy egyikük se tudott úszni, így elmerültek - derül ki a Bors cikkéből.

A helyszínre mentőhelikopter is sietett, majd a mentősök folytatták az újraélesztést. Mindkét gyermeket kórházba szállították, az orvosok mindent megtettek, azonban először a fiú, majd a kislány szervezete adta fel a harcot.

A két kamasz családja meglehetősen szerény körülmények között él, ezért is kellett a lánynak és a fiúnak diákmunkát vállalni. Most pedig mindkét gyermeküket el kell temetniük. Nem elég a fájdalom, még az is fejtörést okoz nekik, hogy miből.

"A gyerekek nagypapája eljött hozzánk segítséget kérni"– mondta el a Borsnak Németh Sándorné, a helyi roma önkormányzat elnöke. "Az elején az elhunyt Mirella junior számlájára szerettük volna gyűjteni a pénzt, de a bankban felvilágosítottak minket, hogy az a pénz csak a hagyaték után lesz átvehető, ezért nyitottunk egy takarék számlát" – részletezte az asszony, aki bízik az emberek jóakaratában.

Kalló István, az elhunyt tinik nagypapája rendkívül hálás, az eddig kapott segítségért. "Az elnök asszonynak nagyon köszönöm, amiért megszervezte ezt a gyűjtést. De hatalmas köszönettel tartozom Németh Norbertnek, Szárliget polgármesterének is, amiért A-tól Z-ig magára vállalta a gyerekek hazaszállítását. Nagyon fáj a szívünk értük"– mondta könnyek között.

Mirella ugyanis még Székesfehérváron, Armandó pedig Budapesten van. Valószínűleg két hét múlva fognak hazaérkezni, ahol végső nyugalomra helyezik őket.

A Bors információi szerint lehetséges, hogy a gyerekek apja nem fog tudni részt venni a temetésükön. A szülőknek meg kellett jelenniük a rendőrségen, hogy tanúvallomást tegyenek, ám az apukát ezek után a rendőrök őrizetbe vették, mivel már hónapokkal ezelőtt be kellett volna vonulnia egy kijelölt büntetés-végrehajtás intézetbe. Megkérdeztük az ügyről a BAZ megyei rendőrkapitányságot is, akik egyelőre időt kértek a pontos információk begyűjtéséhez.

Ha úgy érzi Ön is szívesen segítene a családnak, erre a számlaszámra várják az adományokat:

Kedvezményezett neve: Musa Károlyné

Számlaszám: 50437227-15559153

