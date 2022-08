Bódi Sylvi ha tenger közelébe kerül szinte az első dolga, hogy megnézi, milyen vízisportokat próbálhat ki. Persze nem marad el a strandolás és napfürdőzés sem, de számára most a legnagyobb élmény az volt, hogy végre újra szörfözhetett. A modell egy feltűnő citromsárga fürdőruhában pattant egy szörfdeszka szállítására is alkalmas biciklire. Az eseményről és a nyaralásról már több fotót és videót is megosztott hivatalos Instagram-oldalán és még biztosan fog jelentkezni a rajongói legnagyobb örömére - szúrta ki a bejegyzést az Origo.