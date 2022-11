– Gondolom, az első tárgyalási napon nem jelent meg Guszti, hiszen ő épp elvonón van és nem is küldött hivatalos levelet a bíróságnak a távolmaradása miatt. Akármit is csinált szerencsétlen, ez a bánásmód kemény. A rendőrség is tudja, hogy melyik intézményben van éppen, vagyis elég könnyű lenne megtalálni.