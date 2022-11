Először adott interjút Kóbor János halála óta az Omega legendás énekesének özvegye, Zsóka. Perceken át fojtogatta a sírás mire meg tudott szólalni a Tények Plusz kamerái előtt. Mint ismert, a 78 éves zenész tavaly decemberben hunyt el koronavírusban.

Életünk legnehezebb évén vagyunk túl. Óriási űr van a szívünkben, ami mindig is itt marad. A fájdalom és az űr is, csak az élet megy tovább és tudom, hogy Meckykénk is azt szerette volna, hogy ha mi azért talpon maradunk és éljük a mindennapjainkat

– mondta Kóbor Zsóka.

Az özvegy a Bors szemléje szerint elmondta, az utcán a mai napig odamennek hozzá és 15 éves lányukhoz, Lénához a rajongók. Elmondják, mennyire sajnálják, hogy elment az Omega legendája.

„Ez valahol nagyon jó érzés is, hogy ennyien szerették és tisztelték őt és a mai napig, de valahol ugye mindig feltépődnek a sebek, de inkább azt mondom, hogy ez boldogsággal tölt el minket. Ha tudnátok, hogy mennyi levél volt bedobva a postaládába” – árulta el a TV2-nek Zsóka, aki annak ellenére, hogy lassan egy éve veszítette el férjét, még mindig nem tudta feldolgozni a gyászt.

Bizonyos dolgokról a mai napig képtelen beszélni és egyelőre Mecky korábbi felvételeit sem képes megnézni.

Biztos lesz olyan, amikor már egy kicsit könnyebb lesz, de még mindig nagyon nehéz.

Az édesanya arról is beszélt a műsorban, szerinte hajdani férje hogyan állna ahhoz, hogy lányuk a nyomdokaiba akar lépni.

„Mosolyogna és azt mondaná neki, hogy Lénácska, ezt te jól meggondoltad ? Szinte hallom a szavait, biztos, hogy a szíve legmélyén azt mondaná, hogy csináld, mert ami neked jólesik, amitől te boldog vagy, amitől boldog ember leszel, azt kell csinálni” – fogalmazott az özvegy.

Léna a Tények Plusz exkluzív interjújában azt is elárulta, hogy jövőre szeretne elmenni a kedvenc tehetségkutató műsorának, a Sztárban sztár leszek!-nek a castingjára.