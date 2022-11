A WHO - amelynek van hasonló listája a vírusokról és baktériumokról is - most először készítette el a legsúlyosabb gombás megbetegedéseket okozó fajok listáját. A szervezet Genfben közölte: alaposabban kellene kutatni ezeket az eddig elhanyagolt patogéneket a védekezési, gyógyítási lehetőségek kifejlesztése érdekében. Most még az általuk jelzett fenyegetés súlyát is nehéz megítélni a hiányzó adatok miatt - hangsúlyozták.

A gombás megbetegedések eddig kevés figyelmet kaptak, annak ellenére, hogy

egyesek számára életveszélyesek lehetnek.

A WHO egyebek között a Candida auris nevű gombát említette, amely sokféle hatóanyaggal szemben ellenálló. A gombát 2009-ben fedezték fel Japánban, és azóta több mint ötven országban terjedt el. A Candida auris kórházban fekvő, legyengült immunrendszerű betegeknél súlyos, sokszor halálos megbetegedést okozhat.

Az Egészségügyi Világszervezet rámutatott: a legtöbb gombafertőzés kimutatására nincs gyors, széles körben hozzáférhető, érzékeny diagnosztikai eszköz.

A gombás megbetegedéseket sokszor csak későn ismerik fel, és nem gyógyíthatók hagyományos gyógyszerekkel.

A gombás fertőzések terjedését a globális felmelegedés, valamint a nemzetközi kereskedelem és mobilitás is segíti. A gombák ellenállóképességének növekedése részben a mezőgazdaságban használt gombaölők elterjedésével magyarázható.

A WHO felszólította a nemzetközi közösséget és a tudományos intézményeket, hogy építsék ki a diagnózishoz és a megfigyeléshez szükséges infrastruktúrát, fordítsanak többet a kutatásra és a fejlesztésre, illetve a megelőzéshez szükséges információk terjesztésére.

Candida auris

Fotós: Juan Gaertner / Forrás: JGT / Science Photo Library / AFP)

A szakosított ENSZ-szervezet három csoportba (kritikus, magas és közepes prioritású) osztotta a 19 veszélyes gombafajt. A kritikus kategóriába négy olyan fajt soroltak, amely életveszélyessé válhat a legyengült immunrendszerű páciensek számára, így azonnali figyelmet érdemel. Ilyen a Cryptococcus neoformans, amely agyhártyagyulladáshoz vezethet, a Candida auris, amely egyebek között a központi idegrendszert, a szerveket, a csontokat és a szemet támadja meg, az Aspergillus fumigatus, amely a tüdőre jelent nagy veszélyt, illetve a Candida albicans. Utóbbi széles körben elterjedt, és a száj, a garat, a genitáliák, illetve a bélrendszer nyálkahártyáját támadja.

A magas prioritású kategóriába került számos candidafaj, illetve a fekete gombát is tartalmazó fejespenészfélék rendjének több tagja. A fekete gomba Indiában okozott súlyos megbetegedéseket a koronavírus-világjárvány tetőpontján.

A közepes prioritású kategória például a Coccidioides spp és Cryptococcus gattii fajokat tartalmazza.