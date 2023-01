A tűzijáték a világ szinte minden pontján szerves részét alkotja az év utolsó napjának, amely alól azonban Tata az egyik kivétel, hiszen az Öreg-tó évről évre sok ezer vadlúdnak nyújt menedéket és pihenőhelyet.

A város önkormányzata 2018 őszén szavazott arról, hogy a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásával védi az itt telelő madarakat, a tűzijátékkal együtt járó fény és hanghatások ugyanis elriasztják a nyugalomra vágyó ludakat. 2022 utolsó napjának éjjelén azonban mégis megdöbbentő felvételeket készített a kemma.hu.

Hiába volt minden igyekezet és tiltás, idén is durrogtak a tűzijátékok Tatán, mely hatalmas riadalmat okozott az éjszakázó vadludak között.

Musicz László, a Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei helyi csoport tiszteletbeli elnöke a kemma.hu-nak elmondta, hogy öt évre visszamenőleg ebben az évben lőtték fel a legtöbb pirotechnikai eszközt.

- Mindösszesen 1200 madár maradt bent a tavon éjszaka, ami annyit jelent, hogy mintegy 13 ezer lúd menekült ki a vízről a hanghatásoknak köszönhetően. Ezek szétszóródnak szerte az országban, és semmiféle biztosíték nincsen sajnos arra, hogy még az idén visszatérnek az Öreg-tóra

- közölte a szomorú tényt a szakember.

Musicz László azt is kiemelte, hogy a szilveszteri durrogás volt a hab a tortán, mivel

a különféle hanghatások már a karácsonyt követő első napokban is halhatók voltak a városban, aminek köszönhetően a mintegy 30 ezer lúd bő felét már szilveszter előtt elüldözték.

A rendőségre több bejelentés is érkezett a tűzijátékok miatt, mire azonban a járőrök a helyszínre értek, a „tettesek” már köddé váltak. Az MME tagjai most adatokat gyűjtenek, amikkel alá szeretnék támasztani a helyzet súlyosságát, ezáltal radikálisabban szeretnének fellépni a vadludak védelme érdekében. Az egyesület egy közleményt is kiadott közösségi oldalán, és keresik a megoldást a probléma mihamarabbi orvoslására.