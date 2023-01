Az egész országot sokkolta a hír, hogy csütörtök este Budapesten egy őrjöngő férfi három rendőrt is megszúrt késsel, az egyikük, Bauman Péter rendőr főtörzsőrmester halálos sebet kapott. A férfit végül a rendőrök lábon lőtték, a hetekben orvosi vizsgálatok várnak rá, az ügyben pedig a lehető legalaposabb rendőrségi vizsgálat zajlik - írja a Bors.

Az ex-kiképző rendőrszázados Schobert Norbert szerint sokkal agresszívabb lett a világ az utóbbi időben.

"A rendőrgyilkosság olyan, mintha mentőst vagy gyermeket ölnének meg. A legaljasabb bűntett, amit el lehet képzelni. Nem találok szavakat"

– mondta a kollégáját gyászoló fitneszguru, aki azt is elmondta: nemcsak a férfi tette szörnyű, de az is, hogy a rácsok mögött alighanem még tisztelni is fogják mindezért.

Forrás: Bors

"Ez az ember, ez a rendőrgyilkos a börtönben igazi menő lesz, egy király. Úgy fogják tisztelni a rabok, mint nagyon keveseket. A gyerekgyilkosok vannak ott a hierarchia legalján, és a rendőrgyilkos a legtetején. Ökölbe szorul a kéz, ha ebbe belegondol az ember."

"Sokkal agresszívabb a világ. Amerikában egy ilyen dühöngőt már kézben a fegyverrel, csőre töltve igazoltattak volna. Ha támad, akkor azonnal lőnek" – mondta Norbi, hozzátéve: késsel pillanatok, másodpercek alatt meg lehet sebesíteni valakit, akár több embert is.