A közlemény szerint minden eddiginél több, 4383 milliomos született a Szerencsejáték Zrt. játékosai között. A legtöbb, 1176 játékos az Ötöslottóval lett gazdagabb, köztük heten százmilliót, két játékos pedig milliárdot is meghaladó összeget vihetett haza. A Skandináv lottón 28-an örülhettek a millióknak, köztük heten pedig százmillióknak.

Hatoslottón hét nagynyertes volt, köztük egy milliárdos és öt százmilliomos. A Kenó 100 szerencsésnek jelentett milliókat tavaly, a Luxoron 112-en, a Puttón 190-en örülhettek hétszámjegyű összegnek, a Jokerrel pedig 286-an váltak milliomossá.

Közölték azt is, hogy tavaly megszületett minden idők legnagyobb hazai Eurojackpot nyereménye, december 9-én egy szerencsés több mint bruttó 31 milliárd forinttal lett gazdagabb.

A nyertes ezzel nem csak a hazai szerencsejáték történelembe írta be magát, 880 forintos nyertes szelvényével egy csapásra a 100 leggazdagabb magyar közé is bekerült.

Sportfogadásból 1623 egymillió forintot elérő nyeremény született. A sorsjegyeket választók közül is többszázan csatlakozhattak a milliomosokhoz: online és offline kaparóssal összesen 782-en gazdagodtak hétszámjegyű összeggel, köztük több olyan szerencsés is volt, aki a főnyereményt is megütötte. A legtöbb nyertes a Játék összeköt! befogadó játszótérépítési programot támogató Nagykarácsony sorsjegy játékosai közül került ki, 124-en örülhettek összesen 394 millió forintos nyereményüknek - ismertette a lottótársaság.

A Szerencsejáték Zrt. tavaly többször is szervezett különsorsolásos akciókat, amelyeken akár nyeretlen szelvénnyel vagy sorsjeggyel is lehetett játszani, ezen akciók eredményeként mintegy száz játékos örülhetett milliós nagyságrendű nyereményének - olvasható a közleményben.

Borítókép: illusztráció