Követői számára olyan, mintha nyitott könyv lenne Berki Mazsi élete. Mindent tudni vélnek, elég egy poszt ahhoz, hogy egyesek teljes „kórképet” állítsanak fel a sztáranyukáról. Instagram-oldalára feltöltött fotója is ezt igazolja, ahogy az mindig is lenni szokott, valóságos kommentháborút indítottak el rajongói. Most kivételesen megosztotta az embereket, ugyanis van, aki aggodalmát fejezte ki, miszerint Mazsi túl sokat fogyott – nem mintha valaha is túlsúly problémái lettek volna –, míg mások negatív véleményükkel árasztották el Berki Krisztián özvegyét - írja a Bors.

Néhány héttel ezelőtt a luxusnyaralásáról – melyre új párjával utazott – posztolt bikinis fotó után indultak el a találgatások, vajon új ciciket kapott-e Berki Krisztián özvegye. Az egyik nagy bulvárcsoportban a képeit vizsgálva elég nagy volt az egyetértés abban, mellei nem valódiak. A jobban informáltak azt is tudni vélték, hogy gazdag barátjától kapta ajándékba szilikonjait. Úgy tűnik, még mindig sokakat zavar ez a tény, ugyanis minden posztja alatt újra és újra előkerül ez a téma. Ezúttal sem volt ez másképp.

Szilikon kicsit túl lett méretezve

– írja egy „hozzáértő”, akihez mások is csatlakoztak. Többen úgy vélik, Mazsi is belépett a műcsajok csoportjába.

Műszempilla. Műhaj. Műcsöcs. Miss Fake Beauty

– írta picit sem visszafogottan egy másik követő, azonban úgy tűnik, ezzel nem mindenki ért egyet.

Sokkal jobban nézel ki, mint régen. Ne haragudj, de látszik, hogy a Te utadat járod és ez tetszik

– olvasható a másik hozzászólásban.