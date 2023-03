Sokatmondó videót osztott meg Instagram-oldalán a gyönyörű táncosnő, csak úgy özönlenek a gratulációk posztjához. A felvételen a párjával látható elegáns ruhában, egy templom előtt - szúrta ki a Ripost.

Kocsis Lilkó tavaly júniusban arról is a közösségi oldalán számolt be, hogy szerelme megkérte a kezért. A tizenháromszoros showtánc-világbajnok és fitness Európa-bajnok korábban azt is elmesélte, hogyan ismerkedett meg focista szerelmével, Marques-Airosa Patrikkal.

Patrik éppen a tévét kapcsolgatta, amikor a Sztárban Sztár színpadán meglátta Lilit táncolni. Több sem kellett, a fiú azonnal felvette a kapcsolatot választottjával, azonban Lili nehezen adta be a derekát egy randira. Végül mégis csak találkoztak, rövid időn belül pedig össze is költöztek.

Legújabb posztjában szerelmével látható, mindketten világos színű, elegáns kabátban mosolyognak egy templom előtt, jól látszik Lilkó fehér ruhája. A kommentelők ebből arra következtettek, hogy titokban megtartották az esküvőt.

Szépek aranyosak vagytok. Gratulálok Lilkó. Ez a szerelem a boldogság sose múljon el!

"Kívánom legyetek Nagyon Nagyon boldogok!"

A Ripost megkérdezte az Exatlon sztárját, gratulálhatunk-e a házasságkötéshez.

Nem, még nem volt meg az esküvő, de már nagyon készülünk rá

– árulta el Lilkó.