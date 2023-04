Újabb tetoválással gazdagodott Hódi Pamela teste. A sztáranyuka a bal alkarjára tetováltatta második lánya nevét és születési dátumát.

Fotó: @hodipamela_official / Forrás: Instagram

– A nagyobbik lányom neve már rajtam van, mindenképp szerettem volna a kicsit is magamra varratni. Úgy éreztem, ennek most jött el az ideje. Én találtam ki, hogy hová kerüljön rajtam, erre a betűtípusra pedig azért esett a választásom, mert Bence is ezzel a stílussal tetováltatta magára a lányunk nevét – mondta el a Borsnak Pamela, aki azt nem szerette volna elárulni, hogy ő és párja egymás nevét, vagy a kapcsolatukra utaló motívumot varratna-e magára. Egy fontos – akár tetoválásra is érdemes – közös dátumuk még várat magára, a páros ugyanis nagyszabású lagzira vágyik. A koronavírus-járvány miatt csak nagyon szűk körű esküvőre volt lehetőségük, mikor Pamela már várandós volt Oliviával.

