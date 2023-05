Dancs Annamari és László 2018-ban ismerkedtek meg, az üzletember még az év karácsonyán el is jegyezte a színésznőt. Korábban arról beszéltek, hogy a jegyesség ellenére sem tervezik az esküvőt, de közben titokban összeházasodtak. Dancs Annamari az Instagram-oldalán jelentette be, hogy megvolt az esküvő. "Vajban-bajban együtt... Most már férj és feleségként" - írta.