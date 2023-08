Az egykori tinisztár, Barbee nem csupán a baba körüli teendők miatt fáradtabb mostanság, de meg kell küzdenie a gyógyíthatatlan betegségével is, azaz a BPPV-vel. A jóindulatú helyzeti szédülést egy betegség vagy akár egy rossz mozdulat is kiválthatja, de a frontok is felerősítik.

Jönnek, mennek a frontok, amik jócskán rádobnak egy lapáttal a rossz közérzetre, és még csak gyógyszert sem szedhetek. Ugyan tüneti kezelés, de legalább enyhíthetné a szédülést, ám mivel szoptatok, ezt sem lehet, így marad a gyógytorna

– mondta a Ripostnak a kismama, akinek az élete a nyolc hónapos kislánya, Zoé körül forog.

– Már sokféle ételt eszik ugyan Zoé, de még szopizik is, így most sajnos gyakran előfordul, hogy megszédülök egy-egy pillanatra. Szerencse, hogy a babánk nem igényli, hogy mindig a karomban legyen, mert az veszélyes lenne, ha vele is megszédülnék. Ilyenkor olyan, mintha kihúznák egy pillanatra a talajt a lábam alól – mesélte az énekesnő, aki azt is elárulta: a betegsége miatt autót sem vezethet, hiába van jogosítványa.